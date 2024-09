Opposé au FC Barcelone ce dimanche, Girona, prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, a reçu une correction sur sa pelouse (1-4).

Si le PSG a parfaitement préparé son match de Ligue des champions ce mercredi après sa victoire face au Stade Brestois (3-1), de son côté, Girona espérait faire de même ce dimanche après-midi sur sa pelouse. Mais la formation espagnole a subi une correction sur sa pelouse face au FC Barcelone, dans le cadre de la 5e journée de Liga. Pour cette rencontre, le coach Michel Sanchez Muñoz avait réalisé deux changements dans son onze de départ par rapport à la victoire face au FC Séville avant la trêve internationale. Ainsi, Jhon Solis et Arnaut Danjuma ont pris place dans le onze de départ en lieu et place de Yangel Herrera et Oriol Romeu.

Dominé dans les grandes largeurs, le club catalan s’est largement incliné dans ce derby avec une défaite sur le score de 1-4. Un doublé de Lamine Yamal (30′, 37′) en première période avait déjà permis à sa formation de prendre le chemin de la victoire. En seconde période, Dani Olmo (47′) et Pedri (64′) ont alourdi le score. En fin de rencontre, Cristhian Stuani (80′) a sauvé l’honneur de son équipe. Le surprenant 3e du dernier championnat a rendu une copie pâle ce dimanche. Les hommes de Michel ont concédé 22 tirs et ont offert quelques cadeaux aux Barcelonais. Un fait de jeu aurait pu relancer le match juste avant la pause, mais le penalty pour la main d’Alejandro Baldé dans la surface n’a pas été accordé après vérification de la VAR. Les Blanquivermells occupent désormais la 7e place au classement et ne prépare pas au mieux leur déplacement à Paris ce mercredi.

Deuxième adversaire du PSG en Ligue des champions, Arsenal a remporté le derby londonien face à Tottenham sur la plus petite des marges (1-0) grâce à une tête victorieuse de Gabriel juste après l’heure de jeu.