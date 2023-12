LdC : Gonçalo Ramos absent pour le choc BVB / PSG ?

Pour le compte de l’ultime journée des phases de poules de Ligue des Champions, le PSG se déplace au Signal Iduna Park afin de jouer son avenir sur la scène européenne face au Borussia Dortmund. Si l’absence d’Ousmane Dembélé est actée depuis deux semaines car suspendu, une nouvelle absence sur le front de l’attaque pourrait s’ajouter.

Pour cette rencontre on ne peut plus capitale pour la suite de sa campagne européenne 2023/2024 du Paris Saint-Germain, les Rouge & Bleu pourront compter sur leurs supporters. En effet, ces derniers, au Signal Iduna Park, seront près de 3 800 dont 1 000 ultras. Un nombre qui fait de ce déplacement en Allemagne le deuxième plus important, devant les 1 200 qui se sont rendus à Newcastle et derrière les 4 300 qui ont garnis San Siro face à l’AC Milan. Par ailleurs, Luis Enrique pourra lui compter personnellement sur Warren Zaïre-Emery et son capitaine Marquinhos. Les deux joueurs blessés depuis la dernière trêve internationale, ont effectué leur retour lors de la dernière journée de championnat à l’occasion de la victoire (2-1) face au FC Nantes. Cependant, le technicien espagnol devra composer son secteur offensif sans Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 est suspendu et n’effectuera pas son retour au Signal Iduna Park après avoir écopé d’un carton jaune face à Newcastle le 28 novembre dernier (match nul 1-1).

L’annonce de Luis Enrique

Aujourd’hui, en conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique a, comme à l’accoutumée, répondu aux questions des journalistes présents au Signal Iduna Park avant l’ultime séance d’entraînement. A cette occasion, avant de répondre à la première question qui lui a été posée, l’ancien sélectionneur de La Roja a tenu à apporté une précision : « Gonçalo Ramos ne sera pas à l’entraînement ce mardi à cause d’une petite grippe la nuit passée. On verra ce que l’on va faire avec lui en fonction de l’évolution. Pendant le match, avec l’absence d’Ousmane Dembélé, d’autres joueurs ont joué à sa place et je suis content des performances de ces joueurs« . En ce sens, Gonçalo Ramos est donc incertain à ce stade. Les prochaines heures seront décisives quant à la participation de l’attaquant portugais à la rencontre la plus importante de la saison du PSG.