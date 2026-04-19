LDC – Gros coup dur pour le Bayern Munich avant le PSG

Le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Pour cette double confrontation, les Bavarois devront faire sans l’un de leurs cadres.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir éliminé Liverpool en quart (4-0 au cumulé), le PSG va défier le Bayern Munich dans le dernier carré de la compétition pour tenter de rallier la finale pour la deuxième année consécutive. La manche aller se déroulera le 28 avril au Parc des Princes avant le match retour à l’Allianz Arena le 6 mai. Si pour ces rencontres Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet, le club bavarois devra lui se passer de l’un de ses cadres.

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Absent pendant de longue semaine

En effet, Serge Gnabry a été victime d’une déchirure des adducteurs à la cuisse droite, comme l’a révélé le Bayern Munich dans un communiqué médical. Le club allemand ne précise pas la durée de son indisponibilité mais a expliqué qu’il devrait se passer de l’international allemand pour une longue durée. Il est donc forfait pour la double confrontation contre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Un coup dur pour Vincent Kompany, Serge Gnabry étant un joueur très important du Bayern cette saison (37 matches toutes compétitions confondues, 26 titularisations, 2041 minutes de temps de jeu, 10 buts, 11 passes décisives).