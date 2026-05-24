LDC – Hakimi trop juste pour démarrer la finale face à Arsenal ?

Dans six jours, le PSG disputera la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Même s’il sera bientôt de retour à l’entraînement collectif, Achraf Hakimi pourrait être trop juste pour débuter la rencontre.

J-6 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest. Face au récent champion d’Angleterre, le club parisien aura à coeur de conserver son titre de champion d’Europe et ainsi d’inscrire son nom dans l’histoire du football. Sans match d’ici là, la formation de Luis Enrique poursuit sa préparation au Campus PSG. Ce samedi, une opposition interne a notamment eu lieu au centre d’entraînement de Poissy.

Dembélé se montre confiant

Lors d’un match de deux fois vingt minutes, deux équipes se sont affrontées. L’occasion pour Willian Pacho et Nuno Mendes de faire leur retour, eux qui étaient préservés ces dernières semaines. En revanche, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé n’ont pas pris part à cette rencontre amicale. Touché à la cuisse face au Bayern Munich le 28 avril dernier, le latéral droit parisien s’est contenté d’une séance individuelle. Son retour à l’entraînement collectif est imminent. « Suffisant pour qu’Hakimi soit aligné d’entrée samedi ? Cela paraît court », rapporte L’Equipe. Concernant Ousmane Dembélé, son cas diffère quelque peu. Touché au mollet face au Paris FC le week-end dernier, le Ballon d’Or s’est montré rassurant quant à sa participation à cette finale de Ligue des champions contre Arsenal. Ce samedi, l’international français a poursuivi son entraînement individuel. Dans son camp, on se montre confiant pour être présent d’entrée à Budapest. « Si au retour de l’entraînement du PSG mardi (les joueurs ont deux jours de repos), Dembélé n’apparaît pas en séance collective, les questions autour de sa présence samedi au coup d’envoi se poseront réellement », conclut le quotidien sportif.

Au programme ce samedi : une opposition au Campus PSG ! ❤️💙 pic.twitter.com/OHpWfDWioe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2026