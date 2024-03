LdC – Imanol Alguacil : « On va tout donner ce mardi »

Avant de s’affronter sur le terrain, les deux techniciens de la Real Sociedad et du PSG se relayent en conférence de presse. Imanol Alguacil a précédé son homologue parisien face aux journalistes présents sur place.

Ce qu’il attend de ses joueurs

« Ce que je vais demander c’est pareil que là-bas, de la personnalité et une identité de jeu. Faire ce que l’on a fait là-bas en première période. Et s’appuyer sur le soutien de nos supporteurs« .

Les espoirs de qualification

« On veut tout donner et j’espère que les supporteurs vont bien nous accueillir. On va faire tout ce qu’on pourra faire sur le terrain avec notre jeu. Nous avons la capacité de tout donner et marquer des buts avec la force de tout le monde« .

La confiance du côté de la Real Sociedad

« Nous avons un club et un entraîneur en face de nous mais nous voulons nous qualifier et nous sommes la Real Sociedad. Ce ne sera pas facile mais nous avons hâte. Vu la première période à Paris, j’ai hâte de voir une Real Sociedad de ce genre ce mardi« .

Le message aux supporters

« Les supporteurs sont avec toute l’équipe, ils nous ont très bien accueillis malgré l’élimination en Coupe du Roi. Cela veut dire que l’équipe a tout donné. Le comportement de l’équipe et des supporteurs a été magnifique. On va tout donner ce mardi« .

L’importance de marquer le premier but

« Si on marque un but au début, il faudra aussi marquer un but à la 70e. Avec 20 minutes ensuite, il faudra encore être actif et essayer de marquer à chaque seconde« .

Se remobiliser après l’élimination en Coupe du Roi

« Les défaites sont différentes les unes des autres. Là on a un super match à jouer et on ne sait pas quand on en rejouera. Les joueurs et moi, ce mardi, on pense à gagner le match« .

Un message aux pessimistes

« C’est qu’ils ne comprennent pas le football. Quand des équipes sont restées derrière, dans toutes les compétitions il y a eu des surprises. Des équipes ont su inverser la situation. Si mardi on joue comme la première période du match aller à Paris, l’équipe est capable de marquer un but et de renverser la situation. Tout le monde le sait« .

Une potentielle remontada ?

« J’attends un match assez ouvert en raison du profil des deux équipes. Mais on s’attend parfois à un match et c’est un autre qui se passe. Ce qui est important, ce n’est pas uniquement de marquer dans le début de match mais bien d’être actif. Si on peut améliorer les détails que l’on n’a pas su faire à Paris, je suis sûr que l’on peut y arriver. Peu importe quand on marquera, en travaillant avec le soutien des supporteurs, on pourra y arriver« .

Le feuilleton Mbappé

« Non ce n’est pas un avantage. S’il joue, il sera très frais. S’il ne joue pas, un autre très bon joueur jouera. Paris a de très bons joueurs, j’admire beaucoup leur coach et il me connaît. Mbappé est unique mais s’il ne joue pas, ils auront un autre très bon joueur. Je pense qu’ils ne seront pas tranquille vu comment on a joué la première période là-bas« .

La gestion du cas Mbappé par Luis Enrique

« Cette question c’est pour Luis Enrique que j’admire beaucoup. J’ai déjà assez à faire avec mon équipe pour tenter de nous qualifier ce mardi et de donner de la joie aux supporteurs« .

Imanol Alguacil sur Ander Barrenetxea

« Comme Oyarzabal, Ander Barrenetxea n’est pas à 100% mais s’il est dans le groupe c’est que le service médical a dit qu’il pouvait l’être« .

La pression avant d’affronter le PSG

« Même s’ils ont de bons joueurs, on doit refaire ce que l’on a fait là-bas sur la première heure. Cela nous rapprochera de la qualification et peut-être marquer un but puis le deuxième« .