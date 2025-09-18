LdC – Ivan Juric (Atalanta) : « C’est un exemple de voir le PSG à ce niveau »

Face à une équipe du PSG injouable en Ligue des champions, le coach de l’Atalanta Bergame, Ivan Juric, s’est montré admiratif du niveau affiché par les joueurs de Luis Enrique.

Plus de trois mois après son sacre en Ligue des champions, le PSG était attendu pour son retour dans la compétition. Et pour son premier match de cette édition 2025-2026, les champions d’Europe ont fait respecter leur nouveau statut avec un large succès face à l’Atalanta Bergame. Une prestation collective de haut vol qui a marqué les esprits. Après la rencontre, le coach de La Dea, Ivan Juric, s’est montré admiratif de la performance parisienne.

« D’une certaine manière, il faut choisir comment on veut mourir contre le PSG »

« Ce n’est pas une question d’attitude, mais la différence a été énorme. Il faut analyser ce match avec lucidité. Je pense que le PSG est à un niveau différent de ce qu’on voit autour de nous. J’ai vu une performance qui nous donne du courage pour la suite. Nous avons très bien joué après le premier but, mais il est clair qu’ils sont trop loin devant nous (…) Le PSG comme l’Inter jouent à un autre niveau. Mais j’ai vu des prestations qui me donnent de l’espoir. C’est un exemple de voir le PSG à ce niveau, comment il presse, comment il court. Si on a tous nos joueurs disponibles, on sera peut-être plus compétitifs. », a déclaré le coach de l’Atalanta Bergame en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Foot Mercato. « Honnêtement, nous les avons analysés attentivement. Aurions-nous dû être plus prudents et revenir en arrière ? En analysant les matchs et en faisant cela, les autres ont perdu lourdement. Les seules équipes comme Lens et Strasbourg qui ont bien joué contre eux étaient celles qui ont joué haut. C’était la seule option, après il faut choisir comment on veut mourir, d’une certaine manière, contre le PSG. Nous avons choisi cette approche, et j’en ai personnellement tiré de nombreux enseignements positifs. Je pense que jouer le PSG nous aide à comprendre ce qu’il faut pour être compétitif à un certain niveau. La ligne d’arrivée est encore loin, mais en récupérant tous nos joueurs absents, nous pouvons être compétitifs. »