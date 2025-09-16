LDC – Ivan Juric : « Le PSG, la meilleure équipe du monde »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte L’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ivan Juric attend avec impatience ce match.

La Ligue des champions 2025-2026 ouvre ses portes ce mardi. Le PSG va commencer la défense de son titre demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Ivan Juric, le coach du club italien, a évoqué ce choc au micro de Sky Sport Italia.

« Curieux de voir le PSG jouer »

« Il y a une concentration sur la façon de bien préparer le match. Il n’y a pas de peur, je suis curieux de voir le PSG jouer, car c’est la meilleure équipe du monde. Nous nous sommes bien préparés, nous allons essayer de faire le meilleur match. Paris s’affronte avec courage, ils ont du dribble et de la dangerosité en attaque. Scamacca et Ederson sont absents, mais il y a beaucoup de gars prêts qui veulent bien faire. L’absence de Lookman ? Nous sommes sereins, nous en avons déjà parlé. Pensons au match de demain. »