LdC : Joane Gadou, un titi du PSG au RB Salzbourg

A l’occasion de la sixième journée de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse du RB Salzbourg. Une rencontre on ne peut plus importante pour le club de la capitale, qui doit faire un pas vers la qualification.

Considéré comme un des plus gros talents de la formation du PSG entre 2022 et 2024, Joane Gadou, défenseur central d’1m95, a quitté son cocon à l’occasion du mercato d’été dernier prenant la direction du RB Salzbourg. Le transfert est estimé à 10 millions d’euros, auxquels s’ajoutent des bonus. Ainsi, la transaction est un record pour le club de la capitale qui n’avait jamais touché un tel chèque pour un joueur mineur. Pour nos confrères du Parisien, le joueur de 17 ans a livré ses impressions sur ce départ : « C’était important que je parte dans de bonnes conditions. Pour ma famille, aussi, il fallait que le club s’y retrouve« . Si le RB Salzbourg et le PSG s’affrontent dans le cadre de la 6e journée de Ligue des Champions, le titi parisien ne sera pas de la partie sur la pelouse de la Red Bull Arena. En effet, ce dernier n’est pas inscrit sur la liste UEFA de son club en raison de son transfert tardif, mais devrait prendre part à la rencontre de Youth League plus tôt dans la journée de ce mardi (15h30). Depuis le début de la saison, Joane Gadou a disputé 10 rencontres toutes compétitions confondues avec les professionnels du club autrichien, un temps qu’il n’aurait certainement pas trouvé sous les cieux parisiens derrière Marquinhos, Willian Pacho, Milan Skriniar, Lucas Beraldo ou encore les deux tauliers de retour de blessure que sont Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe : « Je suis très reconnaissant envers Paris, c’est grâce à Paris que je suis footballeur professionnel, mais il y avait de meilleures opportunités pour moi. Si j’ai fait le choix de partir, c’est pour une question de projet sportif. Je me sentais prêt pour le haut niveau. C’était clair dans ma tête, je savais pourquoi il fallait que parte. Ce n’est pas si simple de quitter le PSG, c’est mon club de cœur et ça, ça ne changera pas. Mais je devais partir pour être dans la rotation d’un effectif professionnel« .

Celui qui confie à nos confrères du Parisien suivre tous les matchs du PSG jusqu’aujourd’hui, souligne le lien fort qu’il existe entre lui et son club formateur : « J’ai reçu beaucoup de messages, de joueurs mais aussi de salariés du club avec lesquels je suis toujours en contact. Ce n’est pas parce que je change de club que je n’ai plus d’attachement pour le PSG« . Si son transfert tardif ne lui a pas permis de jouer et s’imposer rapidement sous les ordres de Pepijn Lijnders, Joane Gadou commence peu à peu à bousculer la hiérarchie et s’épanouir : « C’était le meilleur projet pour mon développement et, pour l’instant, je suis conquis. J’ai été très bien accueilli par le staff, les joueurs. Avant de signer, les dirigeants m’ont beaucoup parlé de Dayot (Upamecano, passé par Salzbourg de 2015 à 2017). Ils ont ce savoir-faire avec les jeunes. Pas seulement à mon poste. Il suffit de voir Sadio Mané ou Adeyemi par exemple. J’ai été surpris par le niveau du foot là-bas. Ça va vite, c’est athlétique, il y a beaucoup de transition. Je sens que j’engrange de l’expérience« .