LdC – Joao Neves : « Nous sommes sans pression, et confiants »

A dix jours de la finale de Ligue des Champions, le PSG s’est entraîné dans une séance ouverte aux médias. L’occasion pour les journalistes présents sur place d’interroger certains joueurs en zone mixte, dont Joao Neves.

L’apprentissage cette saison

« Je pense que j’ai beaucoup progressé depuis le début. Je suis un meilleur joueur maintenant, et il y a beaucoup de qualité ici. L’entraîneur est incroyable. Le club a une structure qui peut nous aider à nous développer. Donc, je suis très heureux d’être ici, de choisir ce club, de choisir ce projet. Et je pense qu’il est impossible d’être dans une meilleure position que celle-ci ».

Le sentiment à 10 jours de la finale de C1 ?

« Non, comme pour chaque match, je suis un peu nerveux. Mais dans ce cas, dans ce genre de match, je suis un peu plus. Donc j’essaie de me détendre, de rester calme, de profiter des moments, car nous ne savons pas, peut-être que c’est la dernière finale que je vais jouer. Donc je donnerai le meilleur de moi-même ».

Ressentez-vous de la pression ? Est-elle difficile à gérer ?

« En fait, nous ne ressentons pas de pression parce que le PSG n’a jamais gagné la Ligue des Champions. Donc, qu’est-ce qui changera si nous ne gagnons pas celle-ci ? Donc nous sommes sans pression. Nous sommes confiants, heureux d’être dans ce genre de moment. Ce n’est pas tous les clubs qui peuvent jouer cinq finales en une année. Donc nous sommes très confiants et heureux et nous ferons de notre mieux comme nous l’avons fait à chaque match ».

Comment se sent le groupe ? Concentré sur la finale de Coupe de France ou de Ligue des Champions ?

« Non, nous sommes d’abord concentrés sur la Coupe de France. Et comme notre entraîneur nous l’a dit, tout le monde. Comment puis-je dire ? Tout le monde doit choisir la meilleure façon d’être prêt pour la finale. Il n’y a pas qu’une seule façon. Chaque joueur a sa propre manière de se préparer, d’être prêt. Donc c’est différent pour chacun. Donc je vais garder la mienne. Être concentré, détendu chez moi. Et être le gars le plus normal possible ».

Le match le plus important de ta carrière à seulement 20 ans ?

« Comme je l’ai dit, comme je le dis tout le temps, le match le plus important est le suivant. Donc maintenant, c’est la finale de la Coupe de France. Donc nous ferons de notre mieux, c’est sûr. Nous allons essayer d’apporter le premier trophée de la Ligue des Champions pour le PSG ».