Bayern Munich (Harry Kane x Joshua Kimmich)
LdC – Joshua Kimmich : « Le plus difficile ? C’était le PSG ! »

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane27 novembre 2025

Pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions, le Bayern Munich s’est incliné (3-1) pour la première fois de la saison sur la pelouse d’Arsenal. Une défaite pour laquelle Joshua Kimmich nourrit quelques regrets.

Dans son parcours européen, le Bayern Munich a affronté Chelsea, le Paris Saint-Germain, et Arsenal. Dans son début de saison historique, le club de la Bavière n’a connu que des victoires, mais cette série a pris fin ce mercredi. En effet, à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions, les hommes de Vincent Kompany ont connu leur première défaite de la saison 2025 / 2026 face à Arsenal. Dans la foulée de la rencontre, Joshua Kimmich a été interrogé sur les victoires face au Paris Saint-Germain et Chelsea, en comparaison avec celle face aux Gunners : « Arsenal l’adversaire le plus dur ? Non. Le plus difficile, c’était le PSG, à cause de leur façon de jouer. Arsenal, c’est différent, ils misent beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Contre Paris, c’était plus du vrai football« , a déclaré l’international allemand, en zone mixte. Malgré sa défaite, le champion d’Europe aura donc été l’adversaire le plus coriace d’une des meilleures équipes du continent depuis le début de la saison 2025 / 2026.

