LdC – Joueur de la saison, meilleur jeune, équipe-type… Le PSG rafle toutes les récompenses

Sacré champion d’Europe, le PSG a écrasé ses concurrents en Ligue des champions en cette année 2025. Sans surprise, les Rouge & Bleu raflent toutes les récompenses individuelles de l’UEFA.

Ce samedi 31 mai 2025 sera marqué à vie dans l’histoire du PSG et de ses supporters. Vainqueur de sa première Ligue des champions, le club de la capitale a été la meilleure équipe d’Europe en cette année 2025. Les joueurs de Luis Enrique ont été irrésistibles et ont conquis les coeurs des amateurs de football comme en témoigne cette démonstration en finale de C1 face à l’Inter (5-0). Et sans surprise, les champions d’Europe ont raflé toutes les récompenses individuelles.

Dembélé meilleur joueur, Doué meilleur jeune

Avec 8 buts et 6 passes décisives dans cette Ligue des champions, Ousmane Dembélé a surtout dégagé une force collective lors de ses éclatantes prestations sur les différents terrains. Et sans surprise, le numéro 10 du PSG a été élu meilleur joueur de la compétition par l’UEFA. Chez les jeunes si Lamine Yamal semblait avoir crevé l’écran ces derniers mois, la finale de patron de Désiré Doué l’a placé dans une autre galaxie. L’international français est élu meilleur jeune de la compétition. Pour l’équipe-type, le PSG est représenté par sept joueurs (Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Doué, Dembélé).

Le XI de la saison de l’UEFA : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Bastoni, Nuno Mendes – Yamal, Vitinha, Rice, Raphinha – Doué, Dembélé

🏆 Désiré Doué named 2024/25 UEFA Champions League Young Player of the Season 💫#UCL | @PSG_inside pic.twitter.com/WiKBQvPkzb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season…#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025