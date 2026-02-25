LDC – Khvicha Kvaratskhelia, le facteur X du PSG 

Khvicha Kvaratskhelia sera l’un des atouts du PSG pour valider sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Monaco en barrage retour.

Après sa victoire renversante sur la pelouse de Monaco la semaine dernière (2-3), le PSG retrouve les Monégasques ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus) avec le barrage retour de la Ligue des champions au Parc des Princes. Pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale, les Parisiens pourront compter sur un Khvicha Kvaratskhelia qui brille très souvent dans les grands matches. Le Parisien explique que l’international est l’un des rouages du système Luis Enrique. Le numéro 7 du PSG est un des meilleurs dribbleurs au monde. « Là où nombre d’experts du un-contre-un donnent dans la surenchère, pour la beauté du geste ou leur réputation, Kvara, lui, ne mortifie que par souci d’efficacité ! Celui qui fût le dribbleur le plus efficient du Calcio est tombé dans la marmite quand il était petit ! Au-delà de la culture familiale interdisant la perte de balle, ce sont ses entraînements au pays, dans des espaces restreints et terrains en dur, qui l’ont forgé aux prises de décisions rapides », avance le quotidien francilien. Un acquis qu’il perfectionne aujourd’hui à travers des analyses vidéo de ses prestations et en s’imposant des exercices spécifiques d’explosivité et de changements de direction, assure Le Parisien.

À lire aussi : Marcelo sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia

Il a un but signature

Devant le but, Khvicha Kvaratskhelia a un geste signature, cet enroulé, le plus souvent du droit, qu’il prend un malin plaisir à déclencher des abords de la surface. Le milieu offensif du PSG « travaille cet enchaînement depuis tout môme pour imiter son père Badri, footballeur professionnel au Dinamo Tbilissi et en Azerbaïdjan. » Cette capacité à allier puissance et précision au sortir d’un crochet, s’explique bien sûr par la répétition du geste à l’infini mais aussi par son travail de renforcement des fléchisseurs de la hanche et des extenseurs du genou qui lui offrent puissance et équilibre. Ne rien lâcher, jamais, ne pas se cacher, non plus, même lorsque la fatigue et les événements invitent au relâchement, tel est la mentalité avec laquelle le Géorgien aborde chacun de ses matches. Une mentalité qu’il définit lui-même comme « géorgienne », son éducation basée sur la culture du respect et de la parole donnée, lui imposant, en tant qu’ambassadeur de son pays, de donner le meilleur de lui-même, avance le quotidien francilien. Mais surtout il a amélioré sa condition physique et ses courses, celles-ci s’appuyant davantage sur la fluidité que l’explosivité, conclut Le Parisien.









