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Image : PSG.fr

LDC – Kvaratskhelia en lice pour les récompenses individuelles de la semaine

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 avril 2026

Auteur d’une grosse prestation lors de la victoire du PSG face à Liverpool, Khvicha Kvaratskhelia pourrait être récompensé pour sa belle performance.

En mode patron, le PSG n’a laissé aucune chance à Liverpool dans ce quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Les Parisiens peuvent même nourrir des regrets de ne pas avoir concrétisé davantage leurs nombreuses occasions avant le retour à Anfield le 14 avril prochain.

PSG / Liverpool – Les notes des joueurs parisiens

Si l’ensemble des joueurs a répondu présent, le monsieur Ligue des champions du PSG a encore frappé un grand coup : Khvicha Kvaratskhelia. Élu homme du match, l’international géorgien a une nouvelle fois inscrit un but au terme d’une belle action individuelle, sur une passe parfaite de João Neves. Sans surprise, le numéro 7 parisien est en lice pour remporter le titre de meilleur joueur de la semaine de l’UEFA. Il sera en concurrence avec les gardiens Manuel Neuer (Bayern Munich) et David Raya (Arsenal), ainsi que l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Pour voter, c’est ici.

L’ailier de 25 ans peut aussi remporter le titre du plus beau but de la semaine, mais il devra faire face à Julian Alvarez, auteur d’un coup franc face au FC Barcelone (2-0). Pour voter, c’est ici.

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 avril 2026

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