LdC – Kvaratskhelia : « Je suis heureux d’être ici et d’avoir cette opportunité, c’est comme un rêve »

Arrivé au PSG cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement acclimaté à son nouvel environnement. Et l’international géorgien aura à coeur de remporter sa première Ligue des champions.

Ce mercredi 21 mai était marqué par le media day UEFA, à dix jours de la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan. À cette occasion, le PSG a ouvert son entraînement du jour aux médias puis les Parisiens ont accordé de nombreux entretiens. Arrivé à Paris cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia est rapidement devenu un indispensable du collectif de Luis Enrique. Au micro de Sky Sport, l’international géorgien a exprimé sa joie d’avoir rejoint les Rouge & Bleu et de disputer cette finale de Ligue des champions le 31 mai prochain.

« Quand j’ai signé, je n’aurais jamais imaginé atteindre la finale de la Ligue des champions aussi rapidement. Je suis heureux d’être ici et d’avoir cette opportunité, c’est comme un rêve. Mon parcours a été très long, avec de nombreux obstacles que j’ai surmontés. Je garderai toujours la Géorgie avec moi, elle m’a tout donné et j’en suis très fier. Je veux aider mon pays, car il est difficile pour nous d’arriver à ce niveau (…) Donner des conseils pour battre l’Inter ? Je pense que Luis Enrique n’a pas besoin de mon aide. Ils sont très bons. C’est quelque chose que je peux dire car j’ai souvent joué contre eux, je sais à quel point ils sont forts. Si on a besoin de moi, je dirai quelque chose. Nous sommes tous ensemble. Un pronostic pour le Scudetto entre Naples et l’Inter ? Moi, Fabian Ruiz et Gigio Donnarumma, nous aimons Naples. Je pense qu’ils vont gagner le Scudetto et ce sera une fête pour les gens, ils le méritent. »