LdC : Kylian Mbappé élu joueur de la semaine

A l’occaion de son huitième de finale retour de Ligue des Champions, le PSG est venu à bout de la Real Sociedad (1-2) et s’est qualifié en quart de finale. Si la prestation collective des hommes de Luis Enrique est à souligner, la performance individuelle de Kylian Mbappé l’est tout autant.

Le football est un sport collectif mais les individualités sont souvent mises en lumière. Et cette semaine, c’est Kylian Mbappé qui attire les projecteurs. En effet, après sa prestation sur la pelouse du Stade Anoeta en huitième de finale retour de Ligue des Champions, le numéro 7 du PSG était en lice pour le joueur de la semaine en C1. Dans ce contexte, le Français était en concurrence avec Willi Orban (RB Leipzig), Manuel Akanji (Manchester City) et Harry Kane (Bayern Munich). Cependant, et grâce à son doublé notamment qui permet au Paris Saint-Germain de retrouver les quarts de finale après deux d’absence à ce stade de la compétition, Kylian Mbappé a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions.

Mbappé's masterclass earns him Player of the Week ⭐@PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/ny2CLItA0R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2024 X : @ChampionsLeague