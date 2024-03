LdC : Kylian Mbappé en course pour le titre du but et du joueur de la semaine

Pour son huitième de finale retour de Ligue des Champions, le PSG est venu à bout de la Real Sociedad (1-2) sur sa pelouse. L’occasion pour Kylian Mbappé d’inscrire un doublé et de réaliser une performance individuelle et collective de haut niveau.

Le Paris Saint-Germain a su se montrer dominateur face à la Real Sociedad ce mardi 5 mars afin d’assurer sa qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Luis Enrique a pu s’appuyer sur un collectif qui a répondu présent, mais aussi sur la performance individuelle de Kylian Mbappé. Ce dernier a porté les siens vers la victoire en inscrivant un doublé. Sa première réalisation, dès la 15e minute, est en course pour être élue but de la semaine en Ligue des Champions. En plus de ce titre honorifique, l’attaquant français s’est vu remettre par l’UEFA le titre d’homme du match à l’issue de la rencontre. Rendez-vous sur le lien suivant afin de voter pour le numéro 7 du PSG : ici.

En plus de son but, son match dans son intégralité est salué par l’UEFA puisque Kylian Mbappé est également en lice pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Le Bondynois est en course avec Harry Kane (Bayern Munich), Manuel Akanji (Manchester City) et Willi Orban (RB Leipzig). Le lien pour voter : ici.