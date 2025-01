LdC : L’ AS Monaco satisfaite de ne pas avoir tiré le PSG

Les tirages au sort des seizièmes de finale ont rendu leur verdict et le PSG affrontera le Stade Brestois. Une nouvelle qui semble ravir l’AS Monaco, qui pouvait potentiellement affronter le leader de Ligue 1.

Ce vendredi 31 janvier se tenait le tirage au sort des barrages de Ligue des Champions. Avant le verdict rendu, le PSG pouvait potentiellement affronter le Stade Brestois ou l’AS Monaco. C’est finalement face aux Bretons que les hommes de Luis Enrique devront aller chercher une place en huitième de finale. Le SB29, par le biais de son directeur sportif Grégory Lorenzi a fait part d’une certaine déception quant au fait de tomber sur le club de la capitale plutôt que sur le SL Benfica. Une déception totalement contrastée avec la satisfaction de l’AS Monaco, communiquée par leur coach, Adi Hütter, en conférence de presse avant la 20e journée de Ligue 1 : « Le tirage souhaité ? Honnêtement jouer cinq fois le PSG en deux mois c’est beaucoup. Donc, personnellement, je préfère jouer contre le Benfica. Justement pour ne pas jouer le PSG cinq fois en deux mois contre adversaire de notre championnat. Oui, c’était mon désir de jouer contre le Benfica« .

Au micro de Canal +, au sortir du tirage au sort, Thiago Scuro, le directeur du football de l’AS Monaco a lui aussi livré son sentiment après être tombé sur les Portugais du SL Benfica, en expliquant sa préférence : « On préférait avoir un match ‘international’, c’est mieux pour nous, la compétition, les supporteurs. On joue déjà beaucoup contre les clubs français dans d’autres compétitions. On est heureux de jouer de nouveau contre Benfica« .