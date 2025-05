LdC – L.Hernandez : « On se sent très bien, on est très confiant »

À J-10 de la finale de Ligue des champions, le PSG a accordé de nombreux entretiens aux médias présents au Campus PSG.

Si le PSG se prépare actuellement pour sa finale de Coupe de France contre le Stade de Reims (samedi à 21h), ce mercredi 21 mai était marqué par le media day UEFA à dix jours de la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (31 mai). À cette occasion, l’entraînement des Rouge & Bleu était ouvert aux nombreux médias présents au Campus PSG. Par la suite, Luis Enrique et plusieurs Parisiens ont répondu aux questions des médias.

L’occasion pour Lucas Hernandez de donner son ressenti sur cette finale de C1 face au club Italien, dans des propos rapportés par L’Equipe : « L’Inter, c’est une grande équipe, une équipe avec beaucoup d’expérience, avec beaucoup de bons joueurs aussi, qui jouent un jeu très particulier mais très efficace. Ça va être un super match pour nous, pour eux et surtout pour tout le public. On se sent très bien, on est très confiant. On s’entraîne super bien. On est très motivé de jouer une finale de Ligue des champions. On a tous envie de pouvoir jouer une autre finale de Ligue des champions, en espérant pouvoir la gagner et créer l’histoire de ce club. »