LdC : La conférence de presse de Simone Inzaghi, Lautaro Martinez et Nicolo Barella avant la finale face au PSG

A la veille de la finale de Ligue des Champions, l’Inter Milan tient sa conférence de presse depuis Munich. Pour l’occasion, Simone Inzaghi, Lautaro Martinez et Nicolo Barella ont répondu aux questions des journalistes.

La bataille du milieu de terrain

Nicolo Barella : « Le milieu de terrain du PSG est très fort, comme toute l’équipe du Paris Saint-Germain. Nous savons que notre milieu est le cœur de l’équipe. Notre force réside dans l’unité, le fait que nous soyons tous unis, pas seulement la défense et le milieu de terrain, mais que nous formions une véritable équipe. Nous l’avons démontré contre Barcelone. Et sans une véritable cohésion, impossible de gagner contre des adversaires comme le Barça. Nous essaierons de montrer demain de quoi nous sommes capables collectivement« .

A propos de Gianluigi Donnarumma

Nicolo Barella : « Oui, Donnarumma et moi sommes amis. On a parlé hier, mais de tout sauf de football. On a parlé de famille, de l’équipe nationale. J’ai une bonne relation avec Gigio et je le respecte, comme tous les joueurs du PSG. J’espère qu’il se comportera bien demain et qu’il ne gagnera pas« .

Ce que représenterait une victoire demain face au PSG

Lauraro Martinez : « J’ai dû accomplir des objectifs importants, gagner une Coupe du monde, la Copa América, de nombreuses Coupes avec l’Inter… C’est définitivement un objectif qui me manque, un objectif très important dans la carrière d’un footballeur. Je suis fier de disputer une finale, aussi difficile soit-elle. Nous allons essayer de réaliser un match parfait et d’atteindre cet objectif en Italie« .

Comment battre le PSG ?

Lautaro Martinez : « Comme je l’ai déjà dit, il faut jouer un match parfait, peaufiner chaque détail. C’est le dernier match, la finale, et le vainqueur remporte l’objectif principal. Il faut en être conscient. Préparer le match au mieux pour pouvoir l’aborder reposés. Et se concentrer sur les contre-performances du PSG et réaliser une bonne performance« .

La Ballon d’Or

Lautaro Martinez : « Vous êtes journaliste argentin, vous connaissez donc probablement le quotidien du football argentin et savez de quoi on parle. Au final, les récompenses individuelles sont secondaires. Ce prix ne me vient même pas à l’esprit en ce moment, non pas parce que je ne veux pas le gagner, mais parce que l’objectif est de faire plaisir à tous et à tous les supporters de l’Inter en remportant un tournoi que je n’ai pas gagné depuis 15 ans« .

Kvaratskhelia, principal danger du PSG ?

Lautaro Martinez : « On connaissait ce joueur. On a beaucoup joué contre lui. Il a joué à Naples, c’est quelqu’un qui aime beaucoup le duel, les espaces, les intervalles… On va le surveiller. Mais on va aussi surveiller toute l’équipe du PSG, qui est très talentueuse. Il nous reste un entraînement et on va essayer de peaufiner notre performance pour demain« .

A propos de l’avenir de Simone Inzaghi

Lautaro Martinez : « Dans le football, l’information fait partie du quotidien. Nous travaillons très dur chaque jour. Il nous aide à mieux travailler. La préparation a été la même que toutes les semaines précédentes« .

L’inter Milan plus favori en 2025 qu’en 2023 ?

Simone Inzaghi : « Si on repense à ce qui s’est passé il y a deux ans, si je compare ce match à la dernière finale, peut-être que la préparation a changé. Depuis notre Media Day, on sait que chaque match est différent du précédent. On essaie de tout analyser, avec un travail très méticuleux. Et il nous reste une séance d’entraînement. J’ai tout le monde disponible. On a joué 59 matchs cette saison, et je n’ai eu un effectif complet que lors de trois. On aborde ça avec confiance, car je peux choisir mes joueurs« .

Un point sur son avenir

Simone Inzaghi : « Je vais répondre pour qu’on ne me pose pas trop souvent cette question. Il ne s’agit pas de moi, mais de la Ligue des champions. Le club et la direction sont avec moi, et nous discuterons en ayant à cœur les intérêts du club. Mais aujourd’hui, c’est la Ligue des champions. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de jouer ce match. Nous méritons d’atteindre la finale. Nous avons montré de l’envie et de la volonté dès le premier match contre City. Je pense que nous méritons d’être ici. La seule chose que je peux vous dire de mon équipe et de mon travail ces quatre dernières années, c’est que nous avons beaucoup gagné. Nous avons perdu, c’est aussi le football. Nous, les joueurs, le staff, les supporters… C’est une immense fierté pour nous de représenter l’Inter demain, et nous ferons de même demain en finale. C’est une compétition dont tout le monde rêve. Je rêvais d’y participer quand j’étais enfant. Je n’ai pas pu le faire en tant que joueur. Maintenant, en tant qu’entraîneur, c’est ma deuxième finale de Ligue des Champions« .

L’inter Milan a tourné la page du Scudetto perdu ?

Simone Inzaghi : « Sur le plan psychologique et mental, tout est très important. Les joueurs ont très bien travaillé. Nous avons mis de côté la déception de la Serie A. Nous avons travaillé aussi dur que possible. J’ai un effectif complet, et maintenant je vais choisir le onze de départ. Ce n’est pas une obsession, la finale ne devrait pas être une obsession. Il faut se concentrer et faire preuve d’une bonne détermination, c’est ce que j’ai constaté la semaine dernière« .

La Ligue des Champions, un rêve pour Simone Inzaghi

Comment battre le PSG ?

Simone Inzaghi : « Si je réfléchis à notre stratégie offensive, un entraîneur essaie toujours d’anticiper les éventualités pour chaque match. Nous connaissons l’adversaire, c’est la meilleure équipe européenne, en termes de possession et de qualité, mais nous sommes aussi parmi les meilleures équipes européennes en termes de possession. Nous allons essayer de faire circuler le ballon avec précision et de conserver la possession pour ne pas leur donner le ballon. Nous savons que le PSG est une équipe de haut niveau« .

Des nouvelles de Benjamin Pavard

Simone Inzaghi : « On a encore un entraînement ce soir. S’il est en forme, il jouera. Il nous a manqué ces dernières semaines. Il a été blessé et nous avons dû jouer sans lui. Mais il est de retour« .

Les éloges pour Luis Enrique

Simone Inzaghi : « J’ai une longue liste de qualités en tête. Pour gagner un match comme celui de demain, il faut une stratégie et se préparer en sachant qu’on va jouer contre un adversaire très coriace comme le PSG. Ils ont un entraîneur exceptionnel, Luis Enrique, que j’apprécie beaucoup, tant sur le plan humain que comme entraîneur« .

Les ingrédients pour gagner cette finale

Simone Inzaghi : « Nous savons que le match de demain est très important. Nous savons que ce sera très différent si nous gagnons ou non. Malheureusement, notre expérience en Ligue des Champions n’a pas toujours été fructueuse. Je suis pleinement conscient des hauts et des bas du football. Mais mon dernier espoir pour demain est de rendre ce que les supporters nous ont donné et d’apporter ce bonheur aux supporters. Ils sont venus à l’entraînement hier, et il ne faut pas oublier leur soutien. Il faudra être calme demain. On sait exactement comment se préparer pour ces matchs. On a des champions du monde et d’Europe. On sait comment se préparer. C’est comme une finale de Coupe du monde. On sait comment la jouer de la meilleure façon possible. Le match de demain s’annonce clairement très serré« .