LdC : La confession de Javier Pastore après le sacre du PSG

Le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions, et s’est vu féliciter par ses anciennes gloires. Javier Pastore, l’une d’entre elles, s’est confié sur les premières minutes après le sacre.

Première recrue du PSG sous l’ère QSI, Javier Pastore était présent à Munich ce samedi 31 mai pour la finale de Ligue des Champions. Accompagné par Javier Zanetti pour représentant de l’Inter Milan, l’ancien numéro 27 du club de la capitale a apporté le trophée sur la pelouse avant la rencontre, et après la rencontre afin de le poser sur le socle, sur la pelouse de l’Allianz Arena, avant que Marquinhos le récupère. Auprès de nos confrères du Parisien, Javier Pastore s’est confié sur les premières minutes après le sacre du PSG, et sa rencontre avec son ancien coéquipier Marquinhos : « Quand on s’est vus avec Marquinhos, on était tous les deux très émus, on a pleuré ensemble. Lui aussi a cru au projet depuis le début. Le voir soulever la coupe comme capitaine, c’est une fierté. Je l’ai remercié et surtout, je l’ai félicité pour son parcours, pour sa trajectoire. On a passé des moments un peu compliqués en Ligue des Champions, on n’y arrivait pas. Mais maintenant, c’est fait« .