LdC – La finale PSG / Inter diffusée sur écrans géants au Parc des Princes

Comme avec la finale de Coupe de France, le PSG a décidé de diffuser celle de Ligue des champions sur écrans géants au Parc des Princes.

Le PSG aura rendez-vous avec son histoire le 31 mai prochain, à Munich. Face à l’Inter Milan, le club de la capitale voudra soulever la première Ligue des champions de son histoire. Et si plusieurs supporters ne pourront pas assister à cette rencontre à l’Allianz Arena, les champions de France en titre ont décidé de faire vivre à leurs fans cette finale depuis l’antre mythique du Parc des Princes.

En effet, comme le rapporte Le Parisien, les dirigeants du PSG ont décidé « d’ouvrir les portes du Parc des Princes le soir de la finale pour permettre aux fans d’assister à la retransmission du match. Un joli lot de consolation pour les personnes n’ayant pas pu avoir leur précieux sésame pour Munich. » Ainsi, quatre écrans géants seront installés sur la pelouse du Parc et 38.000 places seront proposées à la vente. « L’achat se fera une nouvelle fois sous la forme de vagues : la première, dès ce mardi soir, sera à destination des abonnés du Parc des Princes avec un tarif préférentiel. Une deuxième vague sera ensuite proposée aux adhérents du programme de fidélité ‘My Paris’. Une troisième vague sera mise à disposition du grand public si des places sont encore disponibles », détaille LP. L’entrée payante sera de 10 euros minimum et variera en fonction de la zone du stade.

Le PSG a officialisé la nouvelle via un communiqué. « Au programme : diffusion de la finale sur des écrans géants, offres de restauration accessibles à tous et nombreuses animations dans l’enceinte du stade ! Les abonnés du Paris Saint-Germain bénéficieront d’un accès prioritaire et d’un tarif préférentiel sur les billets pour cet événement, accessible à partir de 10€. Le Club ouvrira ensuite l’accès aux membres de son programme de fidélité MyParis puis au grand public sous réserve de disponibilités. » L’achat de billets s’effectuera sur la plateforme de billetterie du Paris Saint-Germain ici.

Le Paris Saint-Germain diffusera la finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes ! ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2025