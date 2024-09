Pour disputer la Ligue des Champions, le PSG a soumis sa liste UEFA à la plus haute instance du football européen. Une liste de vingt-sept joueurs, dont deux joueurs pour la liste B.

Comme tous les clubs européens, le PSG a soumis sa liste UEFA en tant que club engagé dans une compétition européenne. Les clubs avaient jusqu’au 3 septembre à 00h00 afin de communiquer à la plus haute instance du football du Vieux Continent les noms des joueurs qui prendront part à la saison européenne en 2024/2025. Aucune surprise à signaler pour le Paris Saint-Germain qui a inscrit vingt-sept joueurs, dont deux pour la liste B : le gardien de but Bilal Laurendon et le défenseur Naoufel El Hannach. Les blessés de longue date Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont bien présents, au même titre que Milan Skriniar qui a vu son avenir en Rouge & Bleu s’assombrir dans les derniers instants du mercato estival. Chez les jeunes, Senny Mayulu, Yoram Zague ou encore Ibrahim Mbaye sont sur la liste UEFA du PSG.

La liste complète

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas, Laurendon*

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Hernandez, Skriniar, Pacho, Beraldo, Hakimi, Mendes, Zague, El Hannach*

Milieux : Vitinha, Ruiz, Neves, Lee, Zaïre-Emery, Mayulu

Attaquants : Dembélé, Ramos, Asensio, Kolo Muani, Barcola, Doué, Mbaye

* Joueurs de la liste B