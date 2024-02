LdC : La liste UEFA du PSG légèrement mise à jour

Pour le compte de la seconde partie de saison, les listes de joueurs des clubs engagés en compétitions UEFA ont été dévoilées. L’occasion pour le PSG et Luis Enrique d’ajuster quelque peu son effectif européen.

Au début de cette saison 2023 / 2024, Luis Enrique à peine arrivé au Paris Saint-Germain s’est soumis aux obligations UEFA en dévoilant sa liste de joueurs éligibles pour disputer la campagne de Ligue des Champions. Une liste qui à l’époque ne contenait très peu de surprise, si ce n’est l’absence d’Hugo Ekitike, au placard après un été mouvementé sur le marché des transferts, et celle de Marco Verratti, en instance de départ à l’époque. La première partie de saison passée, la qualification en huitième de finale acquise et le mercato hivernal 2024 fermé, le Paris Saint-Germain, Luis Enrique et son staff technique, ont eu l’occasion ce mercredi 7 février d’ajuster la liste UEFA. Dans cette légère mise à jour, Lucas Beraldo a été intégré au groupe, et les titis parisiens que sont Ethan Mbappé et Senny Mayulu ont eux intégré cette liste UEFA dans le groupe B, réservé aux jeunes, au même titre que … Nuno Mendes. S’il est blessé de longue date, le Portugais connaît un retour à la compétition difficile et c’est en ce sens que le latéral gauche a basculé dans ce groupe B.

La liste UEFA du PSG complète

Gardiens : Keylor Navas, Alexandre Letellier, Arnau Tenas, Gianluigi Donnarumma

Défenseurs : Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes*, Nordi Mukiele, Lucas Beraldo, Milan Skriniar

Milieux : Manuel Ugarte, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Kang-In Lee, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery, Ethan Mbappé*, Senny Mayulu*

Attaquants : Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Marcos Asensio, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola

*Joueurs de la liste B