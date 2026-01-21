LDC – La place du PSG dans le Top 8 menacée

Avec sa défaite sur la pelouse du Sporting CP (2-1), le PSG peut perdre sa place dans le top 8 à l’issue de cette journée de Ligue des champions.

Le PSG a réalisé une très mauvaise opération ce mardi. Après son match nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0) le 10 décembre dernier, le club de la capitale a enchaîné ce mardi avec une défaite, à Lisbonne, face au Sporting CP (2-1). Un scénario cruel pour les Rouge & Bleu, qui ont dominé cette rencontre mais ont une nouvelle fois fait preuve d’une grande inefficacité. Et ce revers peut avoir des conséquences pour une qualification directe en huitième de finale de Ligue des champions.

Le PSG peut se retrouver 9e à l’issue de cette journée de Ligue des champions

Actuellement 5e au classement (13 pts), les joueurs de Luis Enrique peuvent sortir du top 8 selon les résultats de ce mercredi soir, « si quatre de ces six conditions sont réunies : l’Atalanta Bergame ne perd pas, l’Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Newcastle et le Barça s’imposent (uniquement en cas de larges succès dans ces trois derniers cas) », rapporte L’Equipe. Le tenant du titre peut donc se retrouver à la 9e place avant la dernière journée de Ligue des champions.

Ainsi, même une victoire face à Newcastle mercredi prochain pourrait ne pas suffire pour assurer une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. En effet, « les équipes devant n’auront qu’à remporter leur rencontre et celles à égalité de points pourraient devancer les Parisiens à la différence de buts, premier critère de départage en C1, grâce à de larges succès. » Mais sur ce dernier point, les champions d’Europe ne devraient pas être inquiétés, eux qui disposent d’une différence de buts (+10), très supérieure à leurs concurrents. La prochaine rencontre face à Newcastle au Parc des Princes (mercredi 28 janvier à 21h) aura donc une importance capitale, face à un adversaire qui visera également une place dans le top 8.