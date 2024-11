Au lendemain d’une nouvelle désillusion européenne du PSG, la presse espagnole semble associer le succès de l’Atlético Madrid au miracle. De l’autre côté, les faiblesses parisiennes sont soulignées.

Pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG s’est incliné sur le fil 2 buts à 1 face à l’Atlético Madrid. Dans une rencontre où les hommes de Luis Enrique ont très peu été en danger, les Colchoneros ont su trouver la faille dans les derniers instants (90+1′) par le biais d’Angel Correa qui s’est joué de la défense parisienne dans la surface de réparation. Au cours de la rencontre, les joueurs de Diego Simeone ont également su faire le dos rond : « Résister, c’est gagner« , comme le souligne AS, qui ajoute que « Dieu était avec l’Atléti« , en évoquant une victoire qui relève du « miracle ». Le quotidien espagnol parle également d’un PSG inefficace dans les deux surfaces de réparation : « Si le PSG tue quand il attaque, il meurt aussi quand il est attaqué« . Si la défense et l’attaque du Paris Saint-Germain sont pointées du doigt, le gardien de but également : « Donnarumma est un désastre. Son niveau de jeu inquiète. Depuis son erreur face à Benzema en huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2022, c’est devenu un nain en Coupe d’Europe« , écrit AS.

Le Cholismo n’est pas mort !

Dans ses colonnes du jour, MARCA parle de la résurrection des Colchoneros : « Au moment où on avait l’impression d’abandonner une identité et de perdre tout ce qui avait été accompli au cours de la dernière décennie, l’Atético de Madrid est revenu à la vie. Il a décroché la victoire à la dernière minute, mais il a travaillé tout au long du match pour l’obtenir. Les garçons de Simeone se sont battus sur chaque ballon comme si c’était le dernier et ils ont limité la qualité de l’équipe de Luis Enrique« .

En face des attaquants parisiens, le match de Jan Oblak est souligné du côté du quotidien El Pais : « L’Atlético s’est imposé face à une équipe française qui a dominé et qui a eu des occasions de gagner. Mais l’équipe de Luis Enrique a été privée de sa meilleure soirée de la saison par Oblak« . Concernant les individualités du PSG, El Pais en pointe deux : « Vitinha a peut-être péché en cherchant trop Dembélé, qui a tenté en vain d’inscrire un but maradonien« .