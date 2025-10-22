LdC : La presse européenne conquise par le PSG de Luis Enrique après la gifle infligée au Bayer Leverkusen

Le PSG s’est largement (2-7) imposé sur le terrain du Bayer Leverkusen à l’occasion de la troisième journée de Ligue des Champions. La presse européenne continue d’être conquise et subjuguée par ce que propose le collectif de Luis Enrique.

Le PSG ne s’est pas contenté d’une victoire hier soir sur la pelouse de la BayArena en infligeant une véritable correction au Bayer Leverkusen. « Le PSG donne une leçon au Bayer » a écrit le quotidien allemand Kicker, en étayant ses propos : « Les spectateurs présents à la BayArena ont vécu une soirée mémorable. Le tenant du titre a montré toute sa classe en balayant Leverkusen« . En Espagne, les Parisiens ont également impressionné, à l’image des mots de MARCA : « Ce PSG est écœurant« , a titré le quotidien espagnol, qui n’a pas manqué de souligner le retour d’Ousmane Dembélé : « Dembélé a fait briller son Ballon d’or lors de la balade du PSG face à Leverkusen« . Toujours en Espagne, AS a choisi de mettre en avant le travail du coach du Paris Saint-Germain : « Luis Enrique sème la panique. Ses joueurs ont écrasé Leverkusen au terme d’un match humiliant« . Le quotidien madrilène s’avance sur le vainqueur final, puisque le PSG est annoncé comme son propre successeur : « Si la Ligue des Champions se terminait demain, le PSG serait largement favori pour la remporter, car aucune équipe n’est capable de résister à ses assauts, aucun joueur ne peut survivre 90 minutes à l’enfer physique auquel il est soumis et aucun piège ne peut freiner cette horde de fauves affamés, même lorsque le mach est déjà joué« .

En Catalogne, le nom de Luis Enrique est là aussi mis en avant : « Le PSG continue de dérouler son football dévastateur en Europe » ou encore « Le PSG de Luis Enrique rend fou […] Le rythme effréné des Parisiens a complètement dépassé Leverkusen« , peut-on lire dans les éditions du jour respectivement de Mundo Deportivo et Sport. En Angleterre, c’est Désiré Doué qui est mis en avant par la BBC Sport : « Doué brille avec le PSG, qui offre un show de sept buts à Leverkusen. Le tenant du titre a livré une performance offensive impitoyable pour démanteler son adversaire« .