LDC – La presse européenne impressionnée par la force collective du PSG

Qualifié pour la troisième fois d’affilée en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG continue d’impressionner la presse européenne après son succès à Anfield (2-0).

Les mots manquent pour définir ce PSG version Luis Enrique. Pour la troisième fois consécutive, le club parisien se hisse en demi-finale de la Ligue des champions, une performance inédite dans l’histoire du football français. Après avoir surclassé Liverpool au match aller (2-0), le champion d’Europe en titre a montré d’autres ressources pour s’imposer une nouvelle fois à Anfield (2-0, 4-0 au score cumulé). Une véritable performance de la part des coéquipiers d’Ousmane Dembélé, qui a fait réagir la presse européenne.

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« Cette victoire à Anfield montre que les champions d’Europe en titre ont l’étoffe des grands »

En Angleterre, le monde d’écart entre le PSG et Liverpool est mis en avant à l’image du quotidien The Guardian : « Il n’y avait aucune raison de croire que Liverpool pouvait remonter un déficit de deux buts contre le PSG en 2026 (…) Cette double confrontation s’est en réalité jouée dès le match aller. Indépendamment de leurs déplacements et de leur jeu combiné, le PSG a une énorme capacité à prendre des décisions devant le but. Ce qui est quelque chose qui a manqué à Liverpool toute la saison. Anfield a fait de son mieux mais (…) ne peut pas permettre à une équipe désunie et en manque de réussite de battre les champions d’Europe. Les Reds ont été battus par une meilleure équipe. » Même son de cloche du côté de The Athletic : « C’est un bon résumé, en un match, de la saison compliquée et sans trophée de Liverpool. Le score cumulé de 4-0 souligne l’écart qui s’est creusé entre les deux équipes depuis leur double confrontation de l’an dernier. » De son côté, la BBC salue la performance parisienne : « Se faire éliminer par cette équipe du PSG n’a rien de déshonorant. Les hommes de Luis Enrique sont un régal pour les yeux et jouent avec une grande confiance lorsqu’ils ont le ballon. Ils ont surclassé l’équipe de Slot. »

En Allemagne, où le Bayern Munich pourrait défier le PSG en demi-finale, le quotidien Bild s’avance déjà sur cette alléchante affiche entre les deux meilleures formations d’Europe : « Dembélé marque – et le Bayern observe attentivement. En demi-finale, on assisterait à un duel entre les champions d’Allemagne et de France (…) Le PSG attend désormais le Bayern. »

Du côté de l’Espagne, AS souligne la performance d’Ousmane Dembélé. « Le coup de grâce est tombé. Avec Liverpool qui se jetait à l’attaque, le PSG a trouvé des espaces pour courir. Sur une contre-attaque, Dembélé a reçu le ballon à l’entrée de la surface. Il a feinté, repéré l’espace et tiré à ras de terre. Hors de portée de Mamardashvili. Rapprochant définitivement son équipe des demi-finales. Il a récidivé dans le temps additionnel, comme s’il en fallait encore. »

Enfin, la Gazzetta dello Sport loue la force collective de l’équipe de Luis Enrique : « C’est un résultat plus que mérité pour l’équipe de Luis Enrique, qui s’est montrée nettement supérieure à Liverpool sur l’ensemble des deux matches. Cette victoire à Anfield montre également que les champions d’Europe en titre ont l’étoffe des grands (…) Il fallait une grande équipe pour s’en sortir indemne, pour résister à la pression des locaux en début de seconde période. Le PSG l’a eue. (…) Le PSG a remporté le match retour sans en faire trop comme lors du match aller, sans étaler sa supériorité à la figure de ses adversaires. Mais il a passé un énième test digne d’une grande équipe. Et il peut désormais vraiment commencer à croire que ce doublé, que personne n’a réussi depuis 2018, date à laquelle le Real a réalisé son triplé, est possible. Ce match à Anfield a permis de confirmer que, outre le talent, l’équipe de Luis Enrique possède également le bon état d’esprit. Et dans la course à la Ligue des champions, cette mentalité peut faire la différence, tout comme les champions sur le terrain, ceux comme Vitinha qui parviennent toujours à dominer au milieu de terrain, ou Marquinhos qui, en plus de diriger la défense, compte à son palmarès de meilleur joueur parisien un sauvetage spectaculaire face à Virgil van Dijk en première mi-temps. Un geste qui comptent comme un but, un de ceux qui font comprendre que cette année pourrait bien être la bonne. » Une nouvelle fois, le PSG de Luis Enrique est loué dans toute l’Europe et confirme son statut sur la scène continentale.