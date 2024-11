LdC : La presse internationale fustige le PSG après la défaite face au Bayern Munich

Après sa nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le PSG est de nouveau à la Une de la presse européenne. En France ou en Espagne, le projet du club de la capitale est pointé du doigt.

Au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain (1-0) sur la pelouse du Bayern Munich, la situation du club de la capitale en Ligue des Champions alerte les médias internationaux. Si en France le quotidien de sport L’Equipe titre « Le déclassement » à sa Une du jour, les autres voix des suiveurs du football vont dans le même sens : « La combativité, la générosité je l’ai souligné. Mais si le PSG aujourd’hui doit être qu’une équipe qui ne se fait pas fouetter par le Bayern à Munich et une équipe dont on va vanter la détermination et la générosité, si ce n’est plus que ça le PSG, il n’y a pas à être étonné d’être 26e au classement de ce championnat. Avec 800 millions de budget, c’est une honte intégrale !« , s’est exclamé Daniel Riolo au micro de l’After Foot. Dans le même temps, sur le plateau du diffuseur Canal +, le consultant Samir Nasri a pointé du doigt le responsable selon lui : « C’est Luis Campos ! La filière portugaise, ce n’est pas Luis Enrique qui la ramène. Quand il achète Ugarte 60 M€ pour le revendre un an après. Quand il ramène tous les Portugais… Ça c’est Campos avec son réseau […] C’est la filière portugaise, c’est Luis Campos à qui on ne dit jamais rien. Luis Enrique, on tape sur lui. Lui, il est directeur sportif du PSG, conseiller du Celta Vigo, bientôt conseiller de la sélection portugaise, mais personne ne dit rien sur lui, il ne recrute que des pipes !« .

A lire aussi – LdC : Daniel Riolo dézingue le projet du PSG après la défaite face au Bayern Munich

En Espagne, le média AS parle d’une « alarme sur deux géants » en faisant référence aux situations de Manchester City et du Paris Saint-Germain. Le quotidien catalan insiste avec le même vocabulaire : « Problème géant pour le PSG« . Pour illustrer cette défaite parisienne, le journal MARCA reprend la déclaration de Luis Enrique : « Restez tranquille, le coupable c’est moi« . Pour revenir en France, Le Parisien a titré ce mercredi : « Paris se débat mais s’enfonce« . Dans les colonnes du quotidien hexagonal, l’ancien joueur du PSG Stéphane Dalmat parle de « la plus faible équipe du PSG version QSI« , en pointant du doigt l’erreur de Matvey Safonov : « Une faute de main qui coûte cher« .