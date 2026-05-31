LDC – La presse internationale salue la domination du PSG

Avec son back-to-back en Ligue des champions, le PSG a gagné le respect du monde entier. Après cette performance, la presse internationale s’est inclinée devant les Rouge & Bleu.

Le PSG est entré dans la légende du football. En s’imposant en finale de la Ligue des champions face à Arsenal (1-1, 4 t.a.b à 3), le club de la capitale a réalisé un back-to-back historique. Une performance XXL de la part des joueurs de Luis Enrique, qui continuent d’impressionner à travers le monde.

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Le média ESPN loue le collectif parisien : « Le PSG paraissait tout simplement plus confiant, plus mature et plus aguerri (…) Luis Enrique rejoint le cercle extrêmement restreint des entraîneurs ayant remporté trois Ligues des champions (…) Avec une équipe affichant une moyenne d’âge inférieure à 24 ans, Paris semble armé pour dominer le football européen pendant de nombreuses années. »

Du côté de l’Espagne, Marca met en avant le travail de Luis Enrique. « Luis Enrique a marqué un tournant dans l’histoire du PSG (…) Alors que le départ de Mbappé semblait ternir l’éclat du club, son projet a commencé à briller de mille feux (…) Cette équipe est prête à bâtir une véritable dynastie européenne. »

Le quotidien italien La Gazzetta dello Sport a aussi salué le travail du coach parisien. « Les célébrations des supporters parisiens sont la reconnaissance du travail de Luis Enrique et de cette équipe qu’il a façonnée à son image: ils sont la meilleure équipe d’Europe, et même s’ils ont remporté ce deuxième trophée aux tirs au but, ils le méritaient. »

Si en Angleterre, la défaite d’Arsenal est au centre des attentions, The Guardian n’a pas manqué de mettre en avant la performance des Rouge & Bleu : « Pour le Paris Saint-Germain, cette finale était l’occasion d’affirmer clairement son statut d’équipe dynastique. »

Au Portugal, A Bola met en avant Vitinha, élu homme du match : « Vitinha a dominé le cœur du jeu avec une autorité impressionnante (…) Ses 141 passes réussies sur 151 tentatives illustrent son influence totale sur la rencontre » Le Portugais confirme « son statut parmi les milieux les plus importants du football européen. »

En dehors de l’Europe, les Rouge & Bleu sont aussi salué à l’image des propos tenus par The Korea Times : « Paris devient le premier club à remporter deux Coupes d’Europe consécutives depuis le Real Madrid entre 2016 et 2018 (…) Ce titre continental, combiné au sacre national, confirme l’émergence définitive d’un club de légende. » Du côté de l’Equateur, le quotidien El Universo a mis en lumière son international Willian Pacho. « Pilier de la défense parisienne, Willian Pacho a joué un rôle central dans ce nouveau sacre européen« , avant de poursuivre : « Luis Enrique rejoint Zidane, Guardiola et Paisley parmi les entraîneurs triples champions d’Europe. » Autre joueur salué dans son pays, Khvicha Kvaratskhelia. Le journal géorgien Pravda Georgia met en avant la performance de son joueur : « Toute la Géorgie célèbre son double champion d’Europe. »