LdC : La qualification dans le top 8 promise au PSG ?

Si la campagne européenne du PSG de la saison 2024 / 2025 a finalement été historique, son début n’était pas de tout repos. Cette année, les hommes de Luis Enrique abordent l’hiver au chaud, et pourraient rapidement assurer une qualification dans le top 8.

Si la saison 2024 / 2025 du PSG est définitivement ancrée dans l’histoire, elle n’a pas été de tout repos et régulière dans son chemin vers le succès. En effet, la campagne européenne de celui qui était le futur champion d’Europe lui a accordé une qualification pour les phases finales seulement à la fin du mois de janvier, l’obligeant ainsi à disputer un tour supplémentaire vers le graal, avec un seizième de finale face au Stade Brestois, en aller retour. Une donnée que veut éviter cette saison le Paris Saint-Germain, qui semble ne pas se tromper dans ses calculs. Car oui, un an après ce début de campagne européenne compliquée, le club de la capitale pointe à la deuxième place après cinq journées de Ligue des Champions, et compte 12 points, à égalité avec le Bayern Munich, troisième, et derrière Arsenal et ses 15 points, sur autant possibles. De plus, Vitinha et ses coéquipiers comptent un goal-average de +11, supérieur aux équipes derrière qui sont également à 12 points au classement (Bayern Munich +9 ; Inter Milan +9 ; Real Madrid +7).

Ainsi, mathématiquement, le Paris Saint-Germain est bien placé pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Sur le plan des prédictions, il en est de même. En effet, selon Opta, 15 points pourraient suffire pour s’installer dans le top 8, soit une victoire pour le PSG en trois matchs restants. Au calendrier, le club de la capitale doit encore se déplacer sur le terrain de l’Athlétic Bilbao, celui du Sporting Lisbonne et enfin recevoir Newcastle. S’il fait le plein de points, en fonction du calendrier et des résultats de ses concurrents directs, le PSG pourrait espérer finir dans le top 2 ou même déloger Arsenal en cas de défaite sur le terrain de Bruges, de l’Inter Milan, ou lors de la réception des Kazakhs du Kaïrat Almaty lors de la dernière journée.