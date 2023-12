Adversaire du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, la Real Sociedad a livré une prestation compliquée sur la pelouse de Cadix (0-0), à la lutte pour le maintien.

Depuis le début de semaine, le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Placés dans le chapeau 2, les Rouge & Bleu ont évité les cadors du football européen comme le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich et ont tiré la Real Sociedad. Avec la très faible expérience des Basques dans cette compétition ces dernières années, le club parisien part comme le grand favori de cette double confrontation qui aura lieu au printemps prochain. Belle surprise de cette phase de groupes 2023-2024 de Ligue des champions, les prestations des Txuri-urdin seront donc surveillées de près.

Une possession de balle stérile et 1 tir cadré

Et ce jeudi soir, les joueurs d’Imanol Alguacil disputaient un match sur la pelouse de Cadix, 17e au classement, à l’occasion de la 18e journée de Liga. Pour ce match, le coach espagnol avait décidé d’aligner son équipe-type, mis à part au poste de latéral droit où Alvaro Odriozola a été préféré en lieu et place de l’habituel titulaire Hamari Traoré. Et dans une rencontre peu spectaculaire, les Basques ont concédé un triste match nul et vierge (0-0) au stade Nuevo Mirandilla. Dominateur dans le jeu avec 60% de possession, le club de San Sebastian s’est montré peu dangereux avec 8 tirs (dont un poteau) et seulement 1 cadré. En face, le club de Cadix a légèrement fait mieux devant le but d’Alejandro Remiro avec 10 tirs dont 2 cadrés. Les Basques restent sixième au classement, à quatre points de la 4e place occupée par l’Atlético de Madrid (qui compte un match en moins).

Entré en début de seconde période, l’ancien Rennais, Hamari Traoré, a dû sortir quelques minutes plus tard en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Reste à connaître la durée d’indisponibilité du latéral droit. La Real Sociedad enchaîne donc un troisième match nul d’affilée sans marquer le moindre but (trois 0-0 face à l’Inter, le Betis et Cadix) et retrouvera la compétition le 2 janvier prochain avec la réception du Deportivo Alavés, autre formation à la lutte pour le maintien en Espagne.