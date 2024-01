LDC – La Real Sociedad se relève en Coupe du Roi

Après avoir perdu lors du derby basque contre l’Athletic Bilbao, la Real Sociedad s’est relevée en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.

Adversaire du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, la Real Sociedad jouait les huitièmes de finale de la Coupe du Roi hier soir sur la pelouse d’Osasuna. Actuellement dans une mauvaise passe avec une victoire, quatre nuls et une défaite lors de ses six dernières rencontres, la Real voulait retrouver le succès après sa défaite le week-end dernier lors du derby basque contre l’Athletic Bilbao (2-1) dans une rencontre dominée par son adversaire. Hier soir, les joueurs d’Imanol Alguacil se déplaçaient à Osasuna pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

Une victoire peut convaincante

Dans une rencontre pauvre en occasion, il faudra attendre le 55e minute pour voir le match s’emballer. Alejandro Catena va provoquer une faute dans la surface de réparation qui va permettre à la Real Sociedad d’obtenir un penalty. Le joueur recevant même un carton rouge. Un penalty transformé par le capitaine Mikel Oyarzabal (0-1, 57e). En supériorité numérique, la Real Sociedad va réussir à doubler la mise grâce à un but de Mikel Moreno, qui a bien suivi un penalty arrêté de Brais Mendez par le gardien d’Osasuna (0-2, 98e). La Real Sociedad s’impose donc et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. À noter, l’entrée en jeu de l’attaquant Umar Sadiq, qui avait déclaré forfait pour la CAN avec le Nigéria. Prochain match pour les coéquipiers de Robin Le Normand, un déplacement sur la pelouse du Celta Vigo samedi soir (21 heures) pour le compte de la 21e journée de Liga.