LdC : La situation tendue pour les supporters en Allemagne avant VfB Stuttgart / PSG

Alors que la Mercedes-Benz Arena s’apprête à vivre une grande soirée de Ligue des Champions, la situation est tendue sur place à Stuttgart entre les supporters parisiens et allemands.

Ce mercredi (21h sur Canal +) le PSG affronte le VfB Stuttgart pour le compte de la huitième et dernière journée de saison régulière de Ligue des Champions. Pour l’occasion, Allemands et Parisiens doivent arracher leur qualification pour les barrages en seizième de finale. A quelques heures du coup d’envoi, la situation est tendue sur place entre les supporters des deux camps … et ceux de l’AS Saint-Etienne ! En effet, selon les informations de nos confrères d’RMC Sport dans la nuit de mardi à mercredi, « plusieurs moments de tensions se sont succédé » entre supporters du PSG et du VfB Stuttgart, accompagnés par le groupe Magic Fans de l’ASSE. Ainsi, la police allemande aurait procédé à 59 arrestations de « hooligans français« .

Les précisions de la police de Stuttgart

Pour rappel, c’est près de 3 300 supporters du Paris Saint-Germain qui sont attendus ce mercredi soir dans les travées de la Mercedes-Benz Arena. Cependant, tous ne devraient pas répondre présents. Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport envoyé à Stuttgart apporte des précisions données par la police de la ville du sud de l’Allemagne : « Tout au long de la journée, les supporters du VfB Stuttgart ainsi que les supporters amicaux de Saint-Étienne ont tenté de localiser les hooligans français […] Afin d’éviter l’affrontement imminent de ces supporters en quête de violence, les forces de l’ordre ont procédé à des contrôles ciblés à bas seuil de nombreux hooligans français dès mardi après-midi […] Grâce à des enquêtes intensives et en étroite collaboration avec la police parisienne, les hooligans français ont été retrouvés à la gare centrale et dans divers hôtels de Stuttgart. Entre autres choses, du matériel de masquage a été trouvé« .