LdC : L’appel du CUP aux supporters parisiens avant la finale face à l’Inter Milan

A quatre jours de la finale de Ligue des Champions, le Collectif Ultras Paris lance un appel aux supporters du PSG. Par le biais d’un communiqué, le groupe d’Ultras parisiens veut créer une ferveur Rouge & Bleu !

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire ce samedi 31 mai avec la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter Milan. Comme tout au long de la saison, les joueurs du club de la capitale pourront compter sur leurs supporters à l’Allianz Arena de Munich pour les pousser de la première à la dernière minute. En Allemagne ou à Paris, les fidèles Rouge & Bleu donneront de la voix pour ce qui pourrait être le plus beau jour de l’histoire du Paris Saint-Germain. Pour l’occasion, le Collectif Ultras Paris a publié un communiqué pour pousser la capitale à encourager son club : « Nous invitons le peuple parisien à porter haut ses couleurs. Nous invitons le peuple parisien à faire résonner sa voix comme un seul homme pour encourager nos joueurs jusqu’à Munich. Nous invitons le peuple parisien à participer à cette fête du football et à écrire ensemble cette page de l’histoire parisienne comme un seul homme. Sortez vos maillots, accrochez vos drapeaux à vos fenêtres et balcons, sortez dans les rues et sur les places, criez votre amour pour Paris, et chantez ! Oui, chantez ces chants qui ont tant marqué l’Europe par leur ferveur. Partagez-les avec vos voisins, votre famille, vos amis, vos collègues, et tous les inconnus que vous croiserez. Car oui, Paris c’est ça : quand vient l’heure, on met tout de côté et on se rejoint tous sur un chant, un cri, une émotion que l’on partage comme nulle part ailleurs« .