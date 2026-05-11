LDC – L’arbitre de la finale entre le PSG et Arsenal désigné

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal vont s’affronter en finale de la Ligue des champions. Ce lundi, l’UEFA a désigné l’arbitre de ce choc. Il officiera pour la première fois en finale.

Après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1), le PSG va défendre son titre de champion d’Europe contre Arsenal en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain à la Puskas Arena de Budapest. Dix-neuf jours avant cette finale, l’UEFA a désigné l’arbitre qui officiera lors de ce choc.

À lire aussi : Nasser Al-Khelaïfi invite les salariés du PSG à la finale de la Ligue des champions

Il arbitra le PSG pour la deuxième fois de la saison

Il s’agit de Monsieur Daniel Siebert. L’arbitre allemand de 42 ans sera assisté par Jan Seidel et Rafael Foltyn. Sandro Schärer officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bastian Dankert et Robert Schröder. Cette saison, Monsieur Siebert a arbitré à une reprise le PSG, lors de son match nul sur la pelouse d’Athletic Bilbao lors de la phase de ligue de la Ligue des champions (0-0). Il a aussi été au sifflet de deux rencontres d’Arsenal, ses victoires contre le Sporting en quart de finale aller (0-1) et l’Atlético de Madrid en demi-finale retour (1-0). En 33 matches arbitrés cette saison, Daniel Siebert a distribué 136 cartons jaunes et quatre cartons rouges. Il a également sifflé douze penaltys.