LDC – L’arbitre de la rencontre entre Brest / PSG désigné

Mardi soir (18h45, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Guingamp pour défier Brest en barrage aller de la Ligue des champions. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Après un très mauvais début de saison européen (une victoire, un nul et trois défaites), le PSG a remporté ses trois derniers matches de la phase de ligue face à Salzbourg (0-3), Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4) pour se qualifier pour les barrages de la compétition. À ce stade de la compétition, le club de la capitale va affronter un adversaire bien connu, le Stade Brestois. Mardi soir, les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Roudourou pour y défier les Brestois avant de recevoir – au Parc des Princes – ces mêmes Brestois le 19 février.

Une première pour le PSG

Deux jours avant la manche aller entre Brest et le PSG, l’arbitre de la rencontre a été désigné. Il s’agit d’Irfan Peljto. L’arbitre bosnien sera assisté par Senad Ibrasimbemgovic et Davor Beljo. Milos Gigovic officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Tomasz Kwiatkowski et Piotr Lasyk. Ce sera une première pour l’arbitre de 40 ans au sifflet d’un match du PSG. Il a déjà arbitré une rencontre du Stade Brestois, sa lourde défaite contre le FC Barcelone en phase de ligue (3-0). En 15 matches arbitrés cette saison, Monsieur Irfan Peljto a distribué 72 cartons jaunes, deux cartons rouges et sifflé huit penaltys.