LdC : L’arbitre de PSG / ATM dévoilé par l’UEFA

Pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit l’Atlético Madrid ce mercredi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. L’arbitre de la rencontre a été dévoilé par l’UEFA.

Après un début de saison compliqué en Ligue des Champions, le PSG aura gros à faire ce mercredi face à l’Atlético Madrid au Parc des Princes. En effet, le club de la capitale pointe à la 19e place avec 4 points en 3 matchs. Ainsi, cette rencontre face aux Colchoneros se dessine comme on ne peut plus importante. Pour ce grand rendez-vous européen, l’UEFA a désigné un arbitre que le Paris Saint-Germain connaît : Szymon Marciniak. Le Polonais de 43 ans sera au sifflet pour la première fois en C1 cette saison. La dernière fois que ce dernier a croisé la route du PSG remonte au 28 novembre 2023, lors du match nul (1-1) face à Newcastle au Parc des Princes. Le bilan du club de la capitale avec Szymon Marciniak comme arbitre reste positif avec 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite.