LDC : l’arbitre de PSG – Slovan Bratislava désigné

Ce mercredi, le PSG retrouve la Ligue des Champions. Et on connait l’arbitre qui officiera lors de ce retour contre le Slovan Bratislava.

La petite musique de la Ligue des Champions raisonnera bientôt dans l’enceinte du Parc des Princes. Et après le back to back réalisé l’année dernière, les hommes de Luis Enrique vont tenter l’incroyable passe de trois. Et cela commence donc dès ce mercredi avec la réception du Slovan Bratislava.

Nykola Balakin, une première pour le PSG

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L’UEFA a d’ailleurs rendu officiel la liste des arbitres qui officieront durant cette première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Pour le club de la capitale, ce sera ainsi un ukrainien de 37 ans, peu expérimenté dans la compétition, qui tiendra le sifflet : Nykola Balakin. C’est même la première fois que ce dernier arbitrera les Rouge et Bleu.

Nykola Balakin sera assisté dans sa tâche par ses compatriote Oleksandr Berkut et Viktor Matyash. Dmytro Panchyshyn jouera le rôle de quatrième arbitre, tandis que Michael Salisbury et Matej Jug s’installeront à la VAR.