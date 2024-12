LDC – L’arbitre du match entre Salzbourg et le PSG désigné

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Salzbourg en Ligue des champions. L’arbitre de cette rencontre ultra-importante pour le PSG a été dévoilé.

Le PSG est en grande difficulté en Ligue des champions avec trois défaites en cinq matches de phase de ligue. Actuellement 25e du classement, le club de la capitale est virtuellement éliminé de la compétition. Mardi soir, il se déplace sur la pelouse de Salzbourg. Un match que les joueurs de Luis Enrique doivent absolument remporter pour rester en course pour la qualification en seizièmes de finale de la compétition. Ce dimanche, l’UEFA a dévoilé le nom de l’arbitre qui officiera lors de la rencontre entre le PSG et le club autrichien.

Il a arbitré le PSG à trois reprises

Il s’agit de Michael Oliver. L’arbitre anglais sera assisté par Stuart Burt et James Mainwaring. Sam Barrot officiera en tant que quatrième arbitre. L’instance du football européen n’a pas encore désigné les arbitres qui s’occuperont de la VAR. L’homme en noir de 39 ans a été au sifflet de trois rencontres du PSG en Ligue des champions. La plus récente, le huitième de finale retour contre la Real Sociedad la saison dernière (1-2). Lors de l’exercice 2022-2023, il avait arbitré le match de poules entre le club de la capitale et Benfica au Parc des Princes (1-1) ainsi que le huitième de finale aller contre le Bayern Munich (0-1). Cette saison, Monsieur Oliver a arbitré vingt rencontres pour 95 cartons jaunes distribués, mais aucun carton rouge direct. Il a également sifflé cinq penaltys.