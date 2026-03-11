LDC – Large vainqueur de Chelsea (5-2), le PSG fait un grand pas vers la qualification

Ce mercredi soir, le PSG accueillait Chelsea pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et le club parisien avait à coeur d’obtenir un bon résultat avant le match retour à Londres.

Dans ce huitième de finale aller de la Ligue des champions, un PSG accueillait Chelsea au Parc des Princes. Malgré les difficultés du moment, l’équipe de Luis Enrique avait à coeur de prendre une option sur la qualification avant le match retour à Stamford Bridge, le 17 mars prochain. Pour cela, le coach parisien a décidé d’aligner sa meilleure équipe sur le papier avec les retours de Marquinhos, João Neves et Ousmane Dembélé dans le onze de départ. En revanche, Khvicha Kvaratskhelia débutait sur le banc.

Le résumé du match

Dans un premier acte animé, le PSG a rapidement mis l’intensité nécessaire dans une rencontre de Ligue des champions. Et les tenants du titre ont pris les devants dans cette rencontre. Sur une remise de la tête de João Neves, Bradley Barcola a fusillé Filip Jörgensen d’une frappe puissante pour son premier but en C1 depuis plus d’un an (1-0, 10e). En grande forme, les Rouge & Bleu étaient proches de faire le break quelques minutes plus tard, mais Ousmane Dembélé a trouvé la transversale du portier danois (15e). En face, Chelsea restait dangereux sur les transitions rapides mais Matvey Safonov restait vigilant, avec l’aide de Nuno Mendes (18e). En jambes, Bradley Barcola était proche du doublé mais son tir enroulé a été brillamment sorti en corner par Filip Jörgensen (25e). À force de ne pas concrétiser, le PSG a été puni. Profitant d’une largesse défensive de Nuno Mendes dans le couloir gauche, Malo Gusto a égalisé pour sa formation, bien aidé par la main pas assez ferme de Matvey Safonov (1-1, 28e). Malgré cette égalisation, les champions d’Europe n’ont pas baissé les bras et ont été justement récompensés juste avant la pause. Après un bel arrêt de Matvey Safonov sur un tir de Cole Palmer, le PSG est parti en contre et Ousmane Dembélé a redonné l’avantage à son équipe, d’un tir croisé, au bout de cette attaque rapide (2-1, 40e). Bien dans leur match, les Parisiens ont regagné les vestiaires avec cet avantage au score (2-1).

En seconde période, le PSG a eu du mal à se procurer des occasions et a offert une nouvelle égalisation à Chelsea. Sur une transversale mal ajustée de Nuno Mendes, Désiré Doué a été surpris et se fait prendre le ballon par Pedro Neto. Le Portugais a ensuite éliminé Marquinhos grâce à sa vitesse avant de servir parfaitement Enzo Fernandez, qui n’a pas tremblé pour tromper Matvey Safonov (2-2, 57e). Pour apporter un nouveau vent de fraîcheur à son équipe, Luis Enrique a décidé de lancer Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In. Et alors que la rencontre entrait dans un faux rythme, c’était au tour du PSG de profiter d’une grossière erreur adverse. Très à l’aise jusque-là dans ses relances, le portier Filip Jörgensen a vu sa passe être interceptée par Bradley Barcola. Le ballon est arrivé dans les pieds de Vitinha, qui d’un lob subtil, a redonné l’avantage aux Rouge & Bleu (3-2, 74e). Mais l’équipe de Luis Enrique devait rester vigilante à l’image du but refusé à Joao Pedro pour une position de hors-jeu (79e). Et alors qu’on se dirigeait vers la fin du match, un bijou de Khvicha Kvaratskhelia a donné plus d’air aux Rouge & Bleu. D’une frappe enroulée, le Géorgien n’a laissé aucune chance à Filip Jörgensen (4-2, 87e). Et dans cette fin de match de folie, les Parisiens ont marqué un nouveau but grâce à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia, bien servi par Achraf Hakimi au bout du temps additionnel (5-2, 90e+4). Avec ce large succès face à Chelsea (5-2), le PSG a pris une belle option pour la qualification avant son match retour à Stamford Bridge le 17 mars prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ Première récupération de J.Neves dans les pieds de Palmer. L’impact dans l’entrejeu sera déterminant dans cette rencontre.

4′ Après une touche jouée rapidement, James centre pour Joao Pedro, qui ne parvient pas à reprendre correctement le ballon. Attention aux Parisiens sur les transitions rapides.

5′ Après avoir bien intercepté une passe du gardien Jörgensen, Doué trouve Dembélé dans la surface, qui manque son tir. Après un ballon mal renvoyé par la défense, J.Neves frappe de loin. Une tentative captée par Jörgensen.

10′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLAAAAAAAA (1-0). Sur un centre de Dembélé au second poteau, J.Neves remet de la tête pour Barcola. D’un bel enchaînement, le Français fusille Jörgensen d’une frappe qui entre avec l’aide de la transversale.

13′ La frappe d’Enzo Fernandez passe au-dessus. Il faudra faire attention dans le couloir gauche avec les montées de Malo Gusto.

15′ LA BARRE DE DEMBELE !!! Après une combinaison avec Barcola dans le coin gauche de la surface de Chelsea, le Ballon d’Or élimine facilement Fofana et arme une lourde frappe qui fracasse le montant de Jörgensen. Excellent début de match des Parisiens.

18′ Chelsea proche de l’égalisation. Sur un contre rapide, Neto prend de vitesse Marquinhos et centre au second poteau. Nuno Mendes se jette pour dévier le ballon et Safonov réalise un excellent arrêt réflexe.

21′ Le PSG doit régler quelque chose sur son côté droit. Joao Pedro était seul et a décidé la solution individuelle avec une frappe, contrée par Marquinhos.

22′ La tête de Joao Pedro est captée par Safonov. Chelsea a pris le contrôle du match depuis quelques minutes.

25′ Sur son côté, gauche, Barcola repique dans l’axe et arme une frappe enroulée mais Jörgensen détourne en corner.

28′ EGALISATION DE CHELSEA (1-1). Laissé seul dans le couloir gauche par Nuno Mendes et Barcola, Gusto est parfaitement servi et arme une frappe. Safonov n’a pas la main assez ferme et Chelsea égalise. Quelle erreur de la défense parisienne.

30′ L’état physique de Nuno Mendes est à surveiller. Le Portugais semble exténué.

33′ Les Parisiens ont remis le pied sur le ballon et tentent de trouver la faille dans le bloc bas de Chelsea.

40′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEE (2-1). Après un excellent arrêt de Safonov sur un tir de Palmer, le PSG part en contre et Doué lance Dembélé en profondeur. Malgré le retour de Fofana, Dembélé élimine son compatriote d’un croché et croise son tir pour tromper Jörgensen.

44′ Les Parisiens pressent comme des fous pour gêner la relance anglaise.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 Auteur d’un premier acte abouti, le PSG mène au score (2-1) face à Chelsea. Gusto avait répondu à l’ouverture du score de Barcola, mais juste avant la pause le Ballon d’Or Dembélé a redonné l’avantage à son équipe.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ Grosse sérénité de Jorgensen devant Barcola, qui était lancé dans la profondeur par Nuno Mendes.

49′ Excellent retour défensif de J.Neves, qui n’a pas lâché Palmer.

51′ Bon tacle de Marquinhos devant Neto.

52′ Il manque de la précision dans les passes parisiennes depuis le retour des vestiaires. Mais le pressing est toujours présent

53′ Nouvelle bonne défense de Pacho devant Joao Pedro. L’Equatorien est impeccable défensivement depuis le début du match.

57′ NOUVELLE EGALISATION DE CHELSEA PAR FERNANDEZ (2-2). Sur une transversale mal ajustée de Nuno Mendes, Doué est surpris et se fait prendre le ballon par Neto, qui dépose Marquinhos sur son accélération avant de servir Fernandez dans l’axe. L’Argentin ne rate pas l’occasion et trompe Safonov.

62′ Premier changement pour le PSG. Doué cède sa place à Kvaratskhelia.

64′ Trouvé sur une excellente transversale, Barcola réussit son contrôle mais la défense des Blues reste vigilante et récupère le ballon.

68′ Depuis le but de Dembélé à la 40e minute, le PSG n’a plus tiré au but.

69′ Deuxième changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à Lee.

72′ Il ne se passe plus grand chose sur la pelouse. Le PSG a la possession du ballon mais n’arrive pas à se créer des situations des but.

74′ Les Parisiens doivent faire attention à ce faux-rythme qui s’installe depuis quelques minutes.

74′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHAAAAA (3-2). Très à l’aise juste là dans sa relance, Jorgensen voit sa passe être interceptée par Barcola. Le ballon arrive sur Kvaratskhelia, qui sert Vitinha à l’entrée de la surface. Avec sang-froid, le Portugais lobe le portier danois pour redonner l’avantage à son équipe.

76′ Petit festival de Kvaratskhelia qui sème la panique dans la défense de Chelsea.

77′ Double changement pour le PSG. Barcola et Zaïre-Emery cèdent leur place à Mayulu et L.Hernandez.

79′ But refusé à Joao Pedro pour une position de hors-jeu. Ça s’est joué à quelques centimètres. Il faut rester vigilant.

86′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAAAAAAAA (4-2). Quel bijou du Géorgien !!!! Sur son côté gauche, il repique dans l’axe et envoie une frappe enroulée imparable pour Jorgensen.

88′ Carton jaune pour Kvaratskhelia. Le Géorgien ne s’est pas stoppé après le coup de sifflet de l’arbitre. C’est très sévère.

90′ But refusé pour Lee Kang-In pour un hors-jeu de Nuno Mendes. Mais quel pressing des Parisiens pour récupérer le ballon.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+1 Neto bouscule un ramasseur de balle. Ça part en échauffourée.

90’+4 BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR KVARATSKHELIAAAAAA (5-2). Quel contre éclair mené par le PSG. Hakimi sert Kvaratskhelia dans l’axe, qui trompe Jorgensen d’un plat du pied. Quelle folie au Par cèdes Princes.

90’+5 LE PSG S’IMPOSE 5-2 FACE À CHELSEA. Profitant des largesses défensives de Chelsea, les Parisiens ont pris une belle option avant le match retour à Stamford Bridge.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Chelsea

Huitième de finale aller de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Alejandro Hernández – Arbitres assistants : José Naranjo et Diego Sánchez Rojo – Quatrième arbitre : José Luis Munuera – VAR : Carlos del Cerro Grandeet Cesar Soto Grado – Buts : Barcola (10e), Gusto (28e), Dembélé (40e), Fernandez (57e), Vitinha (74e), Kvaratskhelia (86e, 90e+4) – Carton : Kvaratskhelia (88e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (L.Hernandez, 77e), Vitinha, J.Neves – Doué (Kvaratskhelia, 62e), Dembélé (Lee, 69e), Barcola (Mayulu, 77e) Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Kvaratskhelia (62e), G.Ramos, Lee (69e), L.Hernandez (77e), Mayulu (77e), Dro, Mbaye

