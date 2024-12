LdC – Large vainqueur de Salzbourg, le PSG se relance en C1

Ce mardi soir, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur face au RB Salzbourg pour rêver d’une qualification au prochain tour de Ligue des champions. Et les Parisiens ont accompli leur mission.

Le PSG avait déjà grillé tous ses jokers dans cette Ligue des champions avec cette 6e journée. Virtuellement éliminé avec une 25e place, le club parisien affrontait – en Autriche – une équipe de Salzbourg encore plus en difficulté dans cette compétition (32e). Et pour rêver d’une qualification pour les barrages de la C1, la victoire était impérative pour les joueurs de Luis Enrique. À cette occasion, le technicien espagnol avait fait quelques choix importants dans son onze de départ avec le retour de Gianluigi Donnarumma dans les cages, la titularisation de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque et surtout un Warren Zaïre-Emery qui débute sur le banc.

Le résumé du match

Rapidement, le PSG a mis le pied sur le ballon mais il a fallu attendre la 10e minute de jeu pour voir la première occasion parisienne. Alexander Schlager s’est interposé à deux reprises devant Achraf Hakimi et Gonçalo Ramos (10e). Dans la foulée, la frappe enroulée de Lee Kang-In a frôlé le poteau du portier adverse (11e). Largement dominateur, les Rouge & Bleu ont vu Gonçalo Ramos rater l’immanquable face au but après un caviar d’Achraf Hakimi (23e). Mais le Portugais s’est très bien rattrapé quelques minutes plus tard. Sur une nouvelle passe du Marocain, le numéro 9 du PSG s’est arraché pour mettre fin à la malédiction des attaquants en C1 en ouvrant le score du bout du pied au second poteau (0-1, 30e). Les champions de France auraient même pu rentrer aux vestiaires avec un deuxième but mais le ballon piqué de Bradley Barcola a terminé juste à côté du poteau droit d’Alexander Schlager (38e). Le PSG est rentré à la pause avec cet avantage au score mérité (0-1).

En seconde période, les Parisiens ont pendant longtemps fait tourner le ballon sans se montrer dangereux. Et sur leur premier tir du second acte, les Rouge & Bleu sont parvenus à faire le break. Rentré quelques minutes plus tôt, Désiré Doué a vu son centre dévié profiter à Nuno Mendes, qui n’a pas hésité pour tromper Alexander Schlager d’une frappe en lucarne (0-2, 72e). Ce but du break a permis à Luis Enrique de relancer à la compétition Lucas Hernandez, sept mois après sa grave blessure au genou. Largement dominateur, le PSG a profité de cette fin de rencontre pour aggraver la marque sur une action parfaite. Après une remontée de balle rapide et un une-deux avec Lee Kang-In, Achraf Hakimi a servi Désiré Doué, qui ne s’est pas fait prier pour marquer son premier but sous les couleurs parisiennes (0-3, 85e). Dans la foulée, Bradley Barcola était proche de marquer le quatrième but du PSG mais Alexander Schlager s’est une nouvelle fois interposé (87e). Le PSG rentre de son voyage en Autriche avec les trois points et se relance dans cette Ligue des champions. Les Parisiens devront désormais faire une belle partie le 22 janvier prochain lors de la réception de Manchester City.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Joao Neves joue en position très basse, au niveau des deux défenseurs centraux, permettant à Nuno Mendes d’avoir plus de liberté dans son couloir gauche.

5′ Le premier centre dangereux de Nuno Mendes est repoussé par la défense du RB Salzbourg.

8′ Le PSG domine outrageusement ce début de rencontre avec 85% de possession de balle. Mais ça manque encore de vitesse dans le jeu.

10′ Double arrêt de Schlager. Dans un premier temps, le portier de Salzbourg détourne une frappe lointaine d’Hakimi puis Ramos a bien suivi mais sa tête a été détournée par Schlager.

11′ Dans la foulée, la frappe enroulée de Lee passe juste à côté du but de Schlager. Le PSG pousse pour ouvrir le score.

12′ Servi à l’entrée de la surface par Barcola, Vitinha arme une frappe puissante, captée par Schlager.

16′ Nouvelle situation dangereuse pour le PSG. Après avoir pris le meilleur sur Dedic d’un grand pont, Barcola s’infiltre dans la surface et centre en retrait mais personne à la réception.

22′ Premier danger pour le PSG. Sur une perte de balle de Ruiz, le RBS part vite en contre mais Dorgeles se précipite trop dans son tir, qui n’est cadrée.

23′ QUELLE OCCASION POUR LE PSG. Servi dans la profondeur par Vitinha, Hakimi donne un caviar à Ramos à un mètre du but mais le Portugais manque le ballon et ça file à côté. C’est pas possible !!!

30′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS. Après son raté, le Portugais s’est bien rattrapé. Sur un centre de Barcola, Hakimi sert de la tête Ramos au second poteau. Le numéro 9 parisien s’arrache pour pousser le ballon dans les filets du bout du pied.

32′ La domination parisienne a été justement récompensée.

38′ Servi par Ruiz dans la profondeur, Barcola décide de faire un ballon piqué devant Schlager, ça frôle le poteau adverse.

41′ Bonne sortie aérienne de Donnarumma.

43′ Schlager s’en sort avec beaucoup de réussite sur un centre de Nuno Mendes.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause en Autriche. Largement dominateur, le PSG a justement été récompensé avec un but de Gonçalo Ramos. Les Parisiens doivent désormais se mettre à l’abri.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté des Parisiens.

50′ Comme en première période, le PSG continue à dominer cette rencontre.

55′ Les Parisiens doivent accélérer dans le jeu pour se mettre à l’abri.

58′ Petit festival technique de Barcola sur son côté gauche. Le numéro 29 parisien sert Joao Neves dans la surface mais le Portugais préfère tenter une passe que de frapper. Dommage !

60′ Il reste une demi-heure à jouer. Le PSG doit enfoncer le clou.

66′ Premier changement pour le PSG. Le buteur Ramos cède sa place à Doué.

70′ Attention aux Parisiens à ne pas se faire peur. Les Parisiens n’ont tenté aucun tir en seconde période.

72′ ENFIN LE DEUXIEME BUT PARISIEN (0-2). Trouvé sur le côté gauche, le centre contré de Doué profite à Nuno Mendes qui arrive lancé et trompe Schlager d’une frappe en lucarne.

73′ Changement au PSG. Ruiz cède sa place à Zaïre-Emery.

76′ Nuno Mendes reste au sol après une faute à retardement de Capaldo, averti d’un carton jaune. Le latéral gauche se relève difficilement.

83′ Changement pour le PSG et un grand retour. Sept mois après sa blessure, Lucas Hernandez fait son retour à la compétition. Il prend la place de Nuno Mendes, auteur du but du break.

85′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG ET QUEL BUT COLLECTIF (0-3). Sur une remontée de balle rapide, Lee et Hakimi réalisent un une-deux. Avec tout son sang froid, le Marocain sert Doué, qui ne laisse aucune chance à Schlager. L’ancien Rennais marque son premier but sous les couleurs parisiennes.

87′ Barcola proche du quatrième but !!! Sur un centre parfait de Lee au second poteau, Barcola voit son tir être détourné par Schlager.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+3 Belle intervention de Donnarumma.

90’+4 C’est terminé à Salzbourg. Le PSG se relance dans cette Ligue des champions avec une large victoire sur le score de 3-0 grâce à des buts de Ramos, Nuno Mendes et Doué. Les Parisiens devront désormais sortir un grand match face à Manchester City le 22 janvier prochain.

La feuille de match RB Salzbourg / Paris Saint-Germain

Sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Red Bull Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Sam Barrott – VAR : Bastian Dankert et Benjamin Brand – Buts : Ramos (30e), Nuno Mendes (72e), Doué (85e) – Cartons : Guindo (35e), Gourna-Douath (53′), Capaldo (75e)