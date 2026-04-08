LDC -Dominateur face à Liverpool, le PSG prend une option sur la qualification

Ce mercredi soir, le PSG disputait son quart de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes face à Liverpool.

L’objectif du PSG était clair dans ce quart de finale aller de la Ligue des champions. Face à Liverpool en plein doute, l’équipe de Luis Enrique devait prendre une option sur la qualification avant le match retour à Anfield le 14 avril prochain. Pour cela, le technicien espagnol n’avait pas réservé de surprise dans son onze de départ, avec notamment un trio offensif composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Le résumé du match

Dans une ambiance des grands soirs au Parc des Princes, le PSG a rapidement montré sa supériorité. En étouffant Liverpool, les joueurs de Luis Enrique ont complètement dominé le début de rencontre face au bloc bas anglais. Les champions d’Europe en titre ont été justement récompensés grâce à une frappe déviée de Désiré Doué, qui a lobé Giorgi Mamardashvili (1-0, 11e). Par la suite, les Rouge & Bleu ont baissé d’intensité, mais sans que Liverpool n’en profite. Après ce temps faible, le PSG a eu des situations pour marquer le but du break, mais ni Khvicha Kvaratskhelia (32e) ni Désiré Doué (37e) n’ont réussi à tromper le portier adverse. Les Parisiens sont rentrés aux vestiaires avec ce court avantage au score et quelques regrets au vu des occasions gâchées (1-0).

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont eu du mal à entrer dans cette seconde période. Jamais inquiétés, les Rouge & Bleu ont encore gâché à l’image du raté d’Ousmane Dembélé sur un bon centre de Nuno Mendes (53e). Mais depuis quelques semaines, le PSG peut compter sur son monsieur Ligue des champions : Khvicha Kvaratskhelia. Sur une belle passe de João Neves, le Géorgien a éliminé toute la ligne défensive des Reds pour marquer dans le but vide (2-0, 65e). Dans la foulée, Warren Zaïre-Emery pensait obtenir un penalty, refusé après vérification de la VAR. Puis, les joueurs de Luis Enrique ont gâché de nombreuses occasions avec une frappe d’Achraf Hakimi repoussée par Giorgi Mamardashvili (82e) puis Nuno Mendes a gâché une grosse occasion face au but vide (89e). Ousmane Dembélé a même touché le poteau après une contre-attaque éclair (87e). En patron, le PSG prend donc une option sur la qualification face à une équipe de Liverpool inquiétante (2-0). Le match retour aura lieu à Anfield le 14 avril.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Liverpool. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Excellent appel dans la profondeur d’Hakimi sur l’aile gauche. Dembélé laisse ensuite passer le ballon entre ses jambes mais aucun Parisien n’avait suivi.

4′ Le PSG fait tourner le ballon en ce début de match. Liverpool ne sort pas beaucoup pour gêner le porteur du ballon.

8′ Dommage. Après une récupération haute suite à un pressing payant du bloc parisien, Vitinha ajuste mal sa passe dans la profondeur vers Hakimi. Domination totale des Parisiens avec 87% de possession de balle.

10′ Sur une touche de Nuno Mendes, Dembélé est trouvé dans l’espace puis sert Doué à droite. La frappe du Golden Boy est contrée par la défense des Reds.

11′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUEEEE (1-0). Après un festival de dribbles de Dembélé, la défense de Liverpool a du mal à se dégager et le ballon arrive sur Doué. Le Français arme une frappe enroulée. Sa tentative est déviée par Van Dijk et lobe Mamardashvili.

13′ Attention à Kvaratskhelia, auteur d’une faute d’anti-jeu. Pour rappel, le Géorgien sera suspendu au match retour en cas de carton jaune.

17′ Excellente défense de Kvaratskhelia.

19′ Paris enchaîne quelques maladresses depuis quelques minutes à l’image de Nuno Mendes, qui enchaîne les erreurs techniques.

20′ Excellente sortie de Safonov pour repousser un centre dangereux.

22′ Trouvé à gauche, Kvaratskhelia tente de se mettre sur son pied droit mais son tir est dévié par la défense anglaise.

25′ Après quelques minutes de temps faible, le PSG reprend le match à son compte avec des récupérations hautes et des phases de conservation dans le camp adverse.

26′ Aïe, Nuno Mendes s’est mis au sol et Lucas Hernandez est parti s’échauffer.

26′ Le Portugais reprend sa place.

28′ Tacle en retard de Gomez sur Doué. L’Anglais reçoit un carton jaune. Au départ, Nuno Mendes a dégagé le danger après une percussion de Gravenberch.

31′ Nouveau carton pour Liverpool. Sur une accélération de Doué, Mac Allister tacle volontairement le Français pour stopper l’action.

32′ La frappe de Kvaratskhelia est repoussée par son compatriote Mamardashvili. Liverpool n’arrive pas à sortir les ballons.

35′ Liverpool n’a toujours pas frappé au but depuis le début de la rencontre. Preuve de la domination totale des Rouge & Bleu.

37′ DOUE PROCHE DU DOUBLE. Trouvé dans la profondeur, Nuno Mendes sert le Français dans la surface, qui bute sur Mamardashvili.

38′ La frappe puissante de Kvaratskhelia trouve le petit filet extérieur du portier géorgien.

40′ La première grosse situation de Liverpool. Sur un ballon astucieux de Wirtz, Frimpong reprend de volée mais ça passe à côté du poteau de Safonov. Le Néerlandais était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

41′ Belle défense de Pacho, qui contre deux fois de suite des centres de Wirtz.

42′ Quelle action collective du PSG en une-deux touches de balle, cela se termine par une frappe trop écrasée de Dembélé. Quel dommage mais le PSG a régalé sur cette action.

45′ Trouvé sur une passe en retrait de Dembélé, J.Neves ne cadre pas son tir.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes. Largement dominateur, le PSG rentre au vestiaire avec l’avantage du score grâce à une réalisation de Désiré Doué (1-0).

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ La frappe enroulée d’Ekitike n’est pas cadrée, mais c’est un évènement car c’est le premier tir de Liverpool dans cette rencontre.

50′ Petit rythme depuis la reprise.

Après avoir pris le meilleur sur Kerkez, Hakimi obtient un corner. Ce dernier est joué à deux et le tir d’Hakimi passe largement au-dessus.

53′ Dembélé manque la balle du break !!! Sur une récupération haute, Kvaratskhelia sert Nuno Mendes, qui centre en retrait pour Dembélé. Seul, le Ballon d’Or frappe au-dessus. Il ne faudra pas regretter ces nombreuses occasions.

60′ Le PSG fait circuler le ballon et pose le jeu. Il faudra se montrer patient pour trouver une faille.

62′ Trouvé dans la profondeur par Doué, le centre d’Hakimi est dégagé en corner par Gomez. Ce corner a été repoussé par Ekitike.

65′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAAAAA (2-0). Après une longue conservation de balle, Kvaratskhelia est trouvé dans l’intervalle sur une magnifique passe de Joao Neves.. Le Géorgien passe en puissance, élimine toute la ligne défensive des Reds et marque dans le but vide. Quel but du Géorgien.

70′ Le PSG pensait obtenir un penalty. Quelle remontée de balle des Parisiens. Doué trouve Zaïre-Emery dans la surface. Konaté vient tacler par derrière mais touche le ballon. Après vérification du VAR, l’arbitre espagnol annule finalement le penalty.

76′ Belle défense de Pacho devant Ekitike dans la surface.

77′ Quel contre-pressing des Parisiens pour récupérer rapidement les ballons.

77′ Premier changement pour le PSG. Le premier buteur Doué cède sa place à Lee.

82′ La frappe d’Hakimi est repoussée par Mamardashvili. Il y a de la place pour marquer un troisième but.

87′ Le poteau de Dembélé !!! Sur un contre éclair du PSG, Dembélé et Lee font un une-deux et le Ballon d’Or arme une puissante frappe en angle fermé qui fracasse le poteau de Mamardashvili.

88′ Deuxième changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à L.Hernandez.

89′ NONNN NUNO MENDES MANQUE LE TROISIEME BUT. Lancé en profondeur Hakimi sert sur un plateau le Portugais, qui s’emmêle les pinceaux devant le but vide. C’est pas possible.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+1 Grosse accélération de Nuno Mendes et Konaté le pousse dans son dos dans la surface. Malgré vérification du VAR, pas de penalty. C’est assez scandaleux.

90’+3 C’est terminé. Complètement dominateur dans cette manche aller, le PSG s’impose 2-0 face à Liverpool et peut même avoir des regrets de ne pas avoir marqué un troisième but.

Feuille de match de Paris Saint-Germain / Liverpool

Quart de finale aller de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : José María Sánchez – Arbitres assistants : Raúl Cabañero et Iñigo Prieto – Quatrième arbitre : Juan Martínez Munuera – VAR : Carlos del Cerro Grande et Guillermo Cuadra Fernandez – Buts : Doué (11e), Kvaratskhelia (65e) – Cartons : Gomez (28e), Mac Allister (31e).

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué (Lee, 77e), Dembélé (L.Hernandez, 88e), Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Lee (77e), L.Hernandez (88e), Mayulu, Dro Fernandez, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué (Lee, 77e), Dembélé (L.Hernandez, 88e), Kvaratskhelia Le XI de Liverpool : Mamardashvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez (Robertson, 78e)– Gravenberch, Mac Allister – Frimpong (Nyoni, 90e), Szoboszlai (Jones, 78e), Wirtz (Gakpo, 78e) – Ekitike (Isak, 78e) Remplaçants : Woodman, Misciur, Isak (78e), Salah, Chiesa, Jones (78e), Gakpo (78e), Robertson (78e), Nyoni (90e), Ngumoha

: Mamardashvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez (Robertson, 78e)– Gravenberch, Mac Allister – Frimpong (Nyoni, 90e), Szoboszlai (Jones, 78e), Wirtz (Gakpo, 78e) – Ekitike (Isak, 78e)