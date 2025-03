LdC : L’arrogance du PSG fait grincer des dents à Liverpool

Après le match aller perdu sur le fil au Parc des Princes, les joueurs et le coach du PSG ont affiché une certaine sérénité pour le match retour. Une assurance qualifiée d’arrogance par les suiveurs de Liverpool, et qui semble agacer dans le nord de l’Angleterre.

Après le huitième de finale aller perdu dans les derniers instants malgré une large domination, le PSG a semble touché, mais pas abattu. Si les têtes étaient baissées au coup de sifflet final, les discours d’après-match ont rapidement imagés l’élan de positivité qui émane du vestiaire de Luis Enrique. Ce dernier n’a cessé d’afficher sa confiance, au même titre que Vitinha, Achraf Hakimi ou encore Willian Pacho. Dans son édito du jour dans les colonnes du quotidien local Echo, l’ancienne gloire de Liverpool, John Aldridge, fustige le Paris Saint-Germain et son discours autour de ce match retour : « J’ai été frappé par l’arrogance des Parisiens ! Lorsque j’ai entendu les commentaires des joueurs et du coach du PSG après le match aller. On parle d’un club qui n’a jamais gagné un grand trophée, alors sortir et dire ce qu’ils ont dit après le match … . Ils auraient dû gagner, mais ils ne l’ont pas fait. Nous leur avons donné un coup de poing. Ils nous ont manqué de respect, à nous et à Anfield. J’espère que les supporters répondront présents mercredi soir et que les joueurs gagneront leurs batailles personnelles. Nous jouerons mieux, nous ferons de meilleures passes. Et si nous gagnons nos batailles personnelles, nous gagnerons le match parce que nous sommes une meilleure équipe qu’eux. Ce qu’ils ont dit est comme un drapeau rouge pour un taureau. J’ai hâte d’être au match, bien sûr, mais si j’étais un joueur ou le manager, je serais furieux. Je voudrais sortir et leur montrer ce mercredi soir !« .

Même son de cloche pour le journaliste britannique Michael Plant, pour le site Liverpool.com, qui évoque la confiance du Paris Saint-Germain : « La confiance est une chose, mais l’arrogance en est une autre. Je suis sidéré par l’arrogance du PSG, qui a sous-estimé Liverpool et l’impact d’Anfield« .