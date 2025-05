LdC : Lautaro Martinez évoque la finale face au PSG

A onze jours de la finale de la Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le PSG, l’UEFA a publié des entretiens avec les Interistes. L’occasion pour Lautaro Martinez, attaquant argentin, de livrer son sentiment à l’approche de la rencontre.

Le 31 mai prochain, le PSG disputera la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter Milan, qui compte dans ses rangs Lautaro Martinez. L’attaquant argentin et capitaine des Nerazzurri disputera lui aussi sa deuxième finale de C1 après celle perdue en 2023 face à Manchester City. Au micro de l’UEFA, le joueur de 27 ans a évoqué l’émotion autour d’une finale : « Bien sur que ça sera une émotion incroyable. Incroyable parce que j’ai expérimenté la finale à Istanbul (en 2023 ; NDLR), et celle de la Coupe du Monde au Qatar, et c’est des moments uniques qui restent en toi pour toujours. Donc je pense que jouer une autre finale est une nouvelle étape dans cette compétition et ça sera incroyable. C’est un rêve qui sera est à nouveau à notre portée. Et je ne veux même pas y penser. Je vais atteindre cet objectif que tout le monde désire et qui manque à l’Inter depuis si longtemps. Alors oui. Je veux vraiment en profiter, savourer l’instant présent, cette finale, ce match. Si ça se concrétise, ce sera un rêve devenu réalité« .

