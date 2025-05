LdC : L’avenir de Simone Inzaghi déstabilise l’Inter Milan à l’approche de la finale face au PSG

Le samedi 31 mai prochain (21h sur M6 & Canal +), le PSG affrontera l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Si la préparation des Parisiens avancent sans embûches, du côté des Interistes, outre l’engagement sportif qui devra être tenu jusqu’au bout en Série A, les rumeurs autour de l’avenir de Simone Inzaghi ne facilitent pas les choses.

En cette fin de saison, le Paris Saint-Germain doit encore disputer la finale de Coupe de France avant celle de Ligue des Champions. Pour la compétition nationale, c’est un Stade de Reims avec la tête à son barrage aller et retour afin de se maintenir en Ligue 1 qui se présentera au Stade de France face aux Parisiens. La messe n’est pas dite, mais le club de la capitale est donné grand favori. En face, l’Inter Milan joue ce vendredi la 38e et dernière journée de Série A afin de tenter de s’emparer du titre de champion d’Italie devant Naples. Une course acharnée qui pourrait se prolonger jusqu’au milieu de la semaine prochaine, quelques jours avant la grande finale de C1 face au PSG. En effet, en cas d’égalité de points, les Interistes et Napolitains devront se départager à l’occasion d’un ultime match pour connaître le champion de Série A. Outre l’aspect sportif, une nouvelle information vient aujourd’hui perturber l’actuel second du championnat italien.

LdC : Le calendrier de l’Inter Milan aménagé en Série A avant la finale face au PSG

Selon nos confrères de Tuttosport, l’avenir de Simone Inzaghi, coach de l’Inter Milan, serait incertain. Plus encore, le technicien transalpin aurait avancé dans le sens d’un départ, rapidement après la finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. S’il est encore sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2026, Simone Inzaghi aurait une offre de 20 millions d’euros net par saison pour se mettre sur le banc du club saoudien d’Al-Hilal, dès la Coupe du Monde des Clubs. Les informations locales en Arabie Saoudite affirment que l’entourage du coach se serait rendu à Riyad « pour se renseigner sur la qualité de vie, le logement, les écoles, etc« . Reste à savoir et voir quel impact ces infirmations auront sur la préparation des prochaines échéances pour l’Inter Milan.