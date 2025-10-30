LdC : Le Bayern Munich entre dans l’histoire du football avant d’affronter le PSG

A cinq jours du choc entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions, les Bavarois poursuivent leur petit bonhomme de chemin et marquent l’histoire du football avec une nouvelle victoire, en coupe d’Allemagne ce mercredi.

Ce mercredi 4 novembre (21h sur Canal +), le PSG reçoit le Bayern Munich pour un choc entre deux géants d’Europe comptant trois victoires en autant de match en Ligue des Champions. A cinq jours de la rencontre, les hommes de Luis Enrique ont été tenu en échec (1-1) par le FC Lorient sur le pelouse du Stade du Moustoir à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Dans le même temps, le Bayern Munich est allé s’imposer sur le terrain du FC Cologne sur le score de 4 buts à 1. Cette victoire est la 14e consécutive depuis le début de la saison 2025 / 2026 pour les hommes de Vincent Kompany, en autant de match disputés toutes compétitions confondues. Un bilan qui fait entrer les Bavarois dans l’histoire, puisqu’ils font tomber un record qui remontait à la saison 1992 / 1993, durant laquelle l’AC Milan avait réalisé une série de 13 victoires consécutives. Depuis le début le saison, le Bayern Munich a inscrit 51 buts, et en a encaissé seulement 10. Un record et des chiffres qui imagent parfaitement le défi de taille qui attend les champions d’Europe ce mercredi au Parc des Princes.