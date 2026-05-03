LDC – Le Bayern Munich prévient le PSG avant la demi-finale retour

Ce mercredi soir, le PSG dispute sa demi-finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Après un match d’anthologie remporté par les Parisiens (5-4), les Bavarois annoncent déjà la couleur pour la manche retour.

J-3 avant la demi-finale retour de Ligue des champions tant attendue entre le PSG et le Bayern Munich. Après une première manche qui restera dans les annales, le club parisien a pris une légère option sur la qualification grâce à son succès 5-4. Mais les joueurs de Luis Enrique devront livrer une nouvelle grosse bataille à l’Allianz Arena le 6 mai.

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Kimmich : « Nous n’allons pas changer notre style de jeu »

En face, le Bayern Munich ne compte pas changer son style de jeu, comme l’a annoncé Joshua Kimmich après le match nul arraché face à Heidenheim (3-3) : « Nous n’allons pas changer notre style de jeu en trois jours et simplement rester en défense. Nous devons gagner, que ce soit sur un score de 5-4, 3-2 ou 1-0. Bien sûr, sur le long terme, nous ajusterons certaines choses et analyserons la situation. Nous en avons déjà discuté. » De son côté, Leon Goretzka appelle au soutien de l’Allianz Arena : « À partir de maintenant, notre attention est tournée vers le match retour de la Ligue des champions. Tous en rouge mercredi. Les gars sont survoltés. Je suis vraiment impatient, je pense que l’ambiance sera électrique mercredi. J’ai vraiment hâte de jouer ce match, comme nous tous. Notre seul objectif est d’atteindre la finale. »

Même son de cloche du côté du coach Vincent Kompany : « Tout peut arriver dans ce stade, et ce sera un match de football exceptionnel. Je comprends que tout ne peut pas toujours être parfait, mais la manière dont nous avons réussi à revenir encore et encore n’est pas quelque chose de garanti. Maintenant, ce match est terminé, tout le monde est en forme. C’est ce que nous voulions. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur mercredi. » Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, s’est aussi projeté sur cette rencontre, dans des propos rapportés par Bild : « Un style de jeu trop offensif ? On ne peut pas changer l’ADN fondamental d’une équipe, et on ne le souhaite pas, c’est ce qui explique notre succès. Et le match contre Paris mardi était, pour le dire franchement, absolument brillant ! »