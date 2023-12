LDC – Le Borussia Dortmund s’incline avant le PSG

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Dortmund en Ligue des champions. Les Allemands se sont inclinés avant de recevoir le PSG.

Leader de son groupe avec trois points d’avance sur le PSG, le Borussia Dortmund reçoit le club de la capitale mercredi soir pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Déjà qualifié, le club allemand pourrait voir les Rouge & Bleu lui ravir la première place en cas de succès sur la pelouse du Signal Induna Park. Comme le PSG, qui s’est imposé contre Nantes hier soir (2-1), le Borussia Dortmund jouait samedi en Bundesliga. Il recevait le RB Leipzig pour le choc de la quatorzième journée du championnat. Privé de plusieurs joueurs importants, Edin Terzic a dû bricoler pour faire son onze. L’ancien parisien Thomas Meunier, qui ne pourra pas jouer contre le PSG vu qu’il ne figure pas dans la liste UEFA du Borussia, était titulaire pour la première fois, lui qui a longtemps été blessé en début de saison.

A voir aussi : Luis Enrique avant Dortmund / PSG : « C’est une bonne pression »

Le Borussia a joué pendant 75 minutes à 10

Contre Leipzig, Dortmund va très rapidement se retrouver à dix. En positon de dernier défenseur, Mats Hummels tacle par derrière Loïs Openda. Le défenseur central allemand reçoit d’abord un carton jaune avant que l’arbitre, après intervention de la VAR, ne décide de lui adresser un carton rouge direct. Après cette expulsion, le Borussia Dortmund a grandement souffert et vu Ramy Bensebaini marquer contre son camp (0-1, 32e). Malgré ce mauvais coup, le Borussia va réussir à égaliser avant la mi-temps. Entré en jeu après l’expulsion d’Hummels, Niklas Süle va propulser le ballon dans le but de Leipzig après un centre de Brandt (1-1, 45e+6). Au retour des vestiaires, même si les deux équipes ne se montrent pas forcément dangereuses, le RB Leipzig, avec un Xavi Simons titulaire, va réussir à reprendre l’avantage grâce à Baumgartner (2-1, 54e). La fin du match est complètement folle, Leipzig va réussir à prendre deux buts d’avance dans les arrêts de jeu grâce à un but de Poulsen (1-3, 91e). Deux minutes plus tard, Füllkrug va redonner espoir au Borussia (2-3, 93e). Le Borussia Dortmund était proche de s’offrir une égalisation, mais la frappe de Süle est dévié in extremis par une jambe et finit à un cheveu du poteau gauche (94e). C’est la deuxième défaite de la semaine pour le Borussia Dortmund, qui ne prépare pas au mieux son match contre le PSG, avec en plus une longue liste d’absents.