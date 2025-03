LDC – Le but de Liverpool contre le PSG est bien valable

Mercredi soir, le PSG s’est incliné dans les dernières minutes du match contre Liverpool (0-1). Si certaines images montraient une main de Darwin Nunez sur l’action, l’international uruguayen ne touche pas le ballon de la main.

Lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a totalement étouffé Liverpool. Il s’est procuré les meilleures occasions, mais a péché dans la finition. Il a été puni de son inefficacité par un but d’Harvey Elliott dans les dernières minutes de la rencontre. Pour se qualifier pour les quarts de finale, le club de la capitale devra s’imposer sur la pelouse d’Anfield. Lors de cette manche aller, plusieurs actions ont fait polémique. La première, la poussette dans le dos d’Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola, qui aurait dû valoir un carton rouge au défenseur des Reds. Il y a également eu l’action du but des Anglais.

A voir aussi : LdC : Les prédictions d’Opta avant le match retour entre le PSG et Liverpool

Darwin Nunez ne touche pas le ballon de la main

Au lendemain de la défaite du PSG contre Liverpool, des images de l’action du but d’Elliott ont tourné sur les réseaux sociaux. On y va une potentielle main de Darwin Nunez, le passeur décisif. Mais ce but était, malheureusement, totalement valable. En effet, Canal Plus Foot a décortiqué l’action en ralentissant les images. Sur la vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, on peut voir que le ballon s’approche très proche de la main de l’attaquant des Reds à plusieurs reprises, sans jamais toucher sa main. Le but est donc licite et le PSG devra aller chercher sa qualification sur la pelouse d’Anfield mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot).