Pour le compte de l’ultime journée des phases de poules de Ligue des Champions, le PSG va jouer sa peau au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund. Pour ce rendez-vous le plus important de la saison, le club de la capitale pourrait profiter d’un effectif bien amoindri pour le club de Bundesliga.

Avant de recevoir le Paris Saint-Germain ce mardi 12 décembre (21h sur Canal +), le Borussia Dortmund aura une rencontre capitale en Bundesliga avec la réception du RB Leipzig ce week-end. Un match qui devra rapporter des points tant les hommes d’Edin Terzic comptent actuellement 25 points en étant cinquième au classement, avec un retard d’une longueur sur leur adversaire du week-end, cinq sur Stuttgart troisième et dix sur le leader, le Bayer Leverkusen. Par ailleurs, Julian Brandt et ses coéquipiers devront aborder ce match de championnat avec le choc face au PSG qui arrive rapidement dans la semaine qui suit. En effet, si le Paris Saint-Germain joue sa peau pour valider sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, le BVB aura également à cœur de ne pas s’incliner afin de préserver sa première place dans ce groupe F. Avec des équipes telles qu’Arsenal, le Real Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone qui sont assurées de terminer à la première place, il sera donc important pour Dortmund comme pour Paris d’avoir l’objectif première place en tête.

Cependant, des doutes pourraient envahir les esprits du Borussia Dortmund à l’approche du rendez-vous face aux Parisiens. En effet, pour la rencontre face au RB Leipzig et cette finale du groupe F en C1, les Allemands devront composer avec plusieurs absences, plus ou moins importantes. Sur le front de l’attaque, Edin Terzic devra d’ores et déjà se passer de Sebastian Haller et Felix Nmecha. Le premier est touché au ligament interne du genou, quand le second est lui victime de problèmes à la hanche. Cette semaine, le groupe du Borussia Dortmund a davantage été amoindri. En effet, au cours de la rencontre de Coupe d’Allemagne perdue (2-0) sur la pelouse de Stuttgart, l’actuel cinquième de Bundesliga a perdu Youssoufa Moukoko, Marius Wolf, Marcel Sabitzer et Salih Özcan. Les quatre joueurs sont tous sortis en cours de jeu pour des blessures. En revanche, l’international turc a pu retrouver le chemin de l’entraînement ce vendredi. En revanche, Julian Ryerson, touché au ligament interne du genou, est lui out jusqu’au moins la fin de l’année 2023, annonce le BVB sur son site officiel. En conférence de presse avant le Dortmund – Leipzig de ce samedi (18h30 sur BeIN Sports), Edin Terzic a tout de même annoncé quelques bonnes nouvelles pour les Allemands : « Bonne nouvelle, Gio Reyna et Niklas Süle ont pu être avec nous sur le terrain d’entraînement, nous supposons donc que les deux seront disponibles demain (face au RB Leipzig ; NDLR). Il y a deux points d’interrogation, à savoir Marcel Sabitzer et Marius Wolf« .

🟡Point sur le personnel⚫️



🤕Julian Ryerson (genou) et Youssoufa Moukoko (déchirure musculaire) ne joueront plus en 2023.



❌Nmecha, Duranville et Haller sont forfaits.



❓Sabitzer (mollet) et Wolf (cheville) sont incertains. Pour le défenseur droit, ça risque d’être trop juste… pic.twitter.com/n8Snjorb2z — Dortmund France (@FranceBvb) December 8, 2023 Twitter : @FranceBvb

Pour le PSG, la nouvelle en a surpris plus d’un. Après sa torsion de la cheville droite avec l’Equipe de France face à Gibraltar (victoire 14-0) le 18 novembre dernier, Warren Zaïre-Emery est de retour. Le titi parisien a retrouvé le chemin de l’entraînement, et pourrait même retrouver la compétition ce samedi (21h sur Canal +) lors de la réception du FC Nantes. Pour le déplacement au Signal Iduna Park, le jeune milieu de terrain de 17 ans devrait donc répondre présent. Absent depuis le retour de la dernière trêve internationale, Marquinhos semble également remis sur pied. En conférence de presse d’avant match ce vendredi, Luis Enrique a confirmé les deux nouvelles : « La situation de Marquinhos ? Il s’est entraîné avec l’équipe, il va bien. Zaïre-Emery ? Pareil, il est disponible. C’est une très bonne nouvelle pour l’équipe et pour moi« .